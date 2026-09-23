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Evropa neví, co s tisíci vyřazených větrných turbín. Švédská firma z nich vyrábí hezké bydlení a fasády parkovacích domů

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Švédský Vattenfall proměnil gondolu větrné turbíny v obytný dům o 35 m² a z 57 lopatek postavil fasádu parkovacího domu ve švédském Lundu.
Větrné turbíny, farma

Větrné turbíny, farma

Zdroj: Picryl
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