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Před 110 lety se na Vysočině narodil Karel Kuttelwascher, letecké eso britské RAF

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Nejúspěšnější český pilot v řadách britského Královského letectva (RAF) Karel Miloslav Kuttelwascher přišel ve Svatém Kříži u tehdejšího Německého Brodu na svět 23. září 1916, po druhé světové válce se však do vlasti s rodinou vrátil jen na necelý rok.
Před 110 lety se na Vysočině narodil Karel Kuttelwascher, letecké eso britské RAF

Před 110 lety se na Vysočině narodil Karel Kuttelwascher, letecké eso britské RAF

Zdroj: Josef ´Joe´ Vochyán + Čeští RAFáci (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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