Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

U Prahy leží jezero s písečnou pláží, kde se ještě dá ležet sám. Barvu vody určuje štěrkopískové dno po bývalé těžbě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na jižním okraji Prahy se ukrývá zatopená pískovna s písečnou pláží, oficiálně sledovanou vodou a vstupným o desítky korun nižším než na Šárce či Hostivaři.
U Prahy leží jezero s písečnou pláží, kde se ještě dá ležet sám. Barvu vody určuje štěrkopískové dno po bývalé těžbě

U Prahy leží jezero s písečnou pláží, kde se ještě dá ležet sám. Barvu vody určuje štěrkopískové dno po bývalé těžbě

Zdroj: Foto: Aktron / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Kudlanka nábožná už není rarita z jižní Moravy. Našli ji i ve Špindlerově Mlýně, za šířením stojí jeden teplotní práh
Kudlanka nábožná už není rarita z jižní Moravy. Našli ji i ve Špindlerově Mlýně, za šířením stojí jeden teplotní práh
Jantar není kámen, je to pryskyřice stará 50 milionů let. Na polské pláži ho najdete, ale jen když vítr fouká správným směrem
Jantar není kámen, je to pryskyřice stará 50 milionů let. Na polské pláži ho najdete, ale jen když vítr fouká správným směrem

Představte si ráno po říjnovém štormu na Mierzei Wiślanej. Vítr ještě cuchá trávu na dunách, vlny se...

Krakatoa se v roce 1883 propadla do moře. Z její kaldery vyrostl nový ostrov, který právě chrlí popel do 15 km výšky
Krakatoa se v roce 1883 propadla do moře. Z její kaldery vyrostl nový ostrov, který právě chrlí popel do 15 km výšky

Sopka v Sundském průlivu chrlí popel do patnácti kilometrů a na dva dny zavřela osm indonéských letišť. Pod...

Na lebce spinosaura z Maroka našli prohlubně nad očnicemi. Ronily slané slzy
Na lebce spinosaura z Maroka našli prohlubně nad očnicemi. Ronily slané slzy

Představte si šestnáctimetrového predátora s dlouhým čenichem a plachtou na zádech, jak stojí po hrudník v...

10 zemí, kde se turisté cítí nejméně vítaní. Dominuje Evropa a za nepřátelskými reakcemi stojí jeden opakující se sociální vzorec
10 zemí, kde se turisté cítí nejméně vítaní. Dominuje Evropa a za nepřátelskými reakcemi stojí jeden opakující se sociální vzorec

Mezi 1. únorem a 31. březnem 2026 vyplnilo 7 786 expatů ze 162 národností rozsáhlý dotazník organizace...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.