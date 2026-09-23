U Prahy leží jezero s písečnou pláží, kde se ještě dá ležet sám. Barvu vody určuje štěrkopískové dno po bývalé těžbě

Jezero Lipence, tak zní oficiální název lokality v Praze-Lipencích, pár set metrů od soutoku Berounky s Vltavou. Vzniklo po odtěžení štěrkopísku, a právě díky tomu má světlé propustné dno, které přirozeně udržuje vodu průzračnější než většina pražských přírodních koupališť. Provozovatel areálu
Jezero.ooo ho prezentuje jako přírodní park s veřejnou pláží, glampingem a eventovým zázemím. Pro sezonu 2026 ho Ministerstvo zdravotnictví poprvé zařadilo do seznamu přírodních koupališť místního významu. Teprve poprvé. A právě ta novost je klíčem k tomu, proč tu zatím panuje relativní klid. Proč štěrkopískové dno mění barvu i čistotu vody
Kdo poprvé spatří hladinu Jezera Lipence, obvykle se zarazí nad tyrkysovým nádechem. Žádná chemie, žádné barvivo; za dojmem stojí fyzika. Štěrkopískové sedimenty jsou mimořádně propustné, takže se v nich nedrží jemné jílovité částice, které jinde kalí vodu do hněda. Odborný portál
VTEI popisuje infiltrační schopnosti těchto vrstev v okrajových částech Prahy jako jedny z nejvyšších. Americká geologická služba USGS doplňuje obecný princip: čím méně suspendovaných a rozpuštěných látek voda obsahuje, tím výrazněji se projevuje její přirozená modravá optika, zvlášť nad světlým podložím, které odráží sluneční paprsky zpět k hladině.
Důležité upozornění: průzračný vzhled automaticky neznamená sterilní vodu. Poslední zveřejněný odběr z 10. srpna zaznamenal sníženou průhlednost, avšak bez přítomnosti sinic. V mělčinách se mohou vyskytnout cerkárie, drobní paraziti vodních plžů, kteří způsobují svědivou vyrážku. Rychlé osušení po vylezení z vody riziko výrazně snižuje.
Jak se do Jezera Lipence dostat a kolik stojí vstup
Navigace sem vyžaduje trochu pozornosti. GPS souřadnice areálu jsou 49.967916, 14.354036. Autem se jede přes Lipeneckou velkotržnici, sjezd na Bartoňovu ulici, dál po ulici K Radotínu a za Restaurací Na Soutoku doleva na polní cestu. Vjezd přes Obilní ulici provozovatel výslovně zakazuje. Alternativou je vlak do Radotína a pokračování po cyklostezce, poslední úsek ovšem vede po nezpevněném povrchu, takže kočárek nebo inline brusle tu nepochodí.
Cenová rozvaha vypadá příznivě:
Lokalita Celodenní vstupné dospělý Jezero Lipence 150 Kč Hostivařská přehrada 170 Kč Divoká Šárka 200 Kč
Rodinné vstupné v Lipencích vychází na 380 Kč. Děti do 15 let smí dovnitř výhradně v doprovodu dospělé osoby. Brány se otevírají v devět ráno a zavírají ve dvacet jedna hodin. Zvířata mají do areálu vstup zakázaný.
VIDEO Tři faktory, které drží návštěvnost na uzdě
Veřejná čísla o denní návštěvnosti neexistují, takže formulace „ležet sám“ zůstává nadsázkou. Přesto má předpoklad klidnějšího režimu oporu ve třech měřitelných okolnostech.
Okrajová poloha. Lipence leží na samém jihu metropole, daleko od nejhustěji osídlených čtvrtí. Spontánní návštěvník z Vinohrad nebo Letné si sem nezajede „cestou z práce“. Novost projektu. Ještě v létě 2024 provozovatel na LinkedInu psal, že areál teprve „ožívá“. Do oficiálního seznamu koupacích vod se dostal až letos. Většina Pražanů o něm jednoduše dosud neslyšela. Méně intuitivní příjezd. Polní cesta za restaurací, zákaz průjezdu jednou z ulic, absence přímé tramvajové či autobusové linky; to vše funguje jako přirozený filtr masové spontánní návštěvnosti.
Srovnejte to s Divokou Šárkou, která má zastávku tramvaje přímo u vchodu, nebo s Hostivařskou přehradou napojenou na metro. Lipence takový komfort nenabízejí, a právě proto tu zbývá víc místa na dece.
Co areál nabídne kromě koupání: glamping, akce i budoucí kemp
Jezero Lipence funguje jako vícevrstvý rekreační projekt. Kromě veřejné pláže provozovatel spravuje osm glampingových objektů s celkovou kapacitou třiceti lůžek. V plánu jsou další stanové jednotky, stání pro karavany a vlastní kempink. Areál se pronajímá i na firemní teambuildingy a soukromé slavnosti.
Pro rodiny s dětmi je prostředí přívětivé: písečná pláž, mělký vstup do vody, rodinná vstupenka. Zároveň jde o přírodní vodu se všemi sezónními jevy, které k ní patří. Kdo hledá tobogán a brouzdaliště s chlórovanou vodou, bude spokojenější jinde. Kdo touží po odpoledni na břehu zatopené pískovny dvacet pět minut od centra Prahy, tady ho najde.
V okolí metropole existují další podobné „písáky“, třeba
Jezero Lhota v okrese Praha-východ, které ovšem dávno překročilo práh anonymity a o letních víkendech praská ve švech. Lipence zatím stojí na opačném konci téhle křivky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková