Ani pórek, ani petržel. Do polévky patří 1 věc, kterou lidé po vaření kuřete vylévají do dřezu

Uvaříte kuře, maso vyndáte na salát nebo k obědu a zakalenou vodu z hrnce pošlete rovnou do dřezu. Právě tehdy ale v odpadu mizí to nejcennější, co ten den v kuchyni vzniklo. Dobrá polévka totiž stojí a padá s tekutinou, na kterou většina lidí při úklidu vůbec nepomyslí.
O chuti polévky rozhoduje vývar, zelenina ho jen doladí
Zeptejte se kohokoli, co dělá kuřecí polévku dobrou, a nejspíš uslyšíte o mrkvi, celeru, petrželi nebo pórku. Kořenová zelenina má ve vývaru svoje místo a dodá mu barvu i vůni. Základ ale tvoří tekutina, ve které se maso vařilo. Právě do ní se během vaření uvolní chuť, vůně a spolu s nimi i minerály jako vápník, hořčík nebo fosfor a kolagen z kostí a kůže.
Zelenina tuhle masitou tekutinu dochutí, sama za ni ale nezaskočí. I proto se říká, že polévka je grunt. Když vodu z hrnce vylijete, začínáte příště od nuly a chybějící hloubku chuti už žádná mrkev nedožene.
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Scénář se opakuje v mnoha domácnostech. Kuře nebo kuřecí díly se vaří kvůli masu do salátu, k rýži nebo pro děti, a jakmile je maso měkké, putuje ven z hrnce. Zakalená voda pak vypadá jako něco, čeho je potřeba se zbavit, a mizí v dřezu.
Někteří lidé jdou ještě dál a slévají takzvanou první vodu hned na začátku vaření, protože ji berou jako špinavou. Zkušení kuchaři to ale nedoporučují. Na hladině se totiž sráží bílkoviny z masa, které si lidé pletou s nečistotami, a spolu s vylitou vodou zmizí i podstatná část chuti a vůně, kterou maso do tekutiny stihlo pustit. Ať vodu slijete na začátku, nebo na konci, pokaždé přijdete přesně o to, kvůli čemu polévku vaříte.
Z prsou silný vývar nebude, sáhněte po kostech a kůži
Aby stálo za to vodu schovat, musí mít z čeho zesílit. Samotná kuřecí prsa bez kůže dají maso libové, ale mdlé, a stejně nevýrazná bude i tekutina po nich. Chuť nesou kosti, kůže a tučnější kousky, proto do hrnce patří klidně:
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Důležité je, jak vaření začnete. Maso i kosti zalijte studenou vodou a teprve pak hrnec postavte na sporák. Díky pomalému zahřívání přejde chuť z masa do tekutiny kousek po kousku. Vhodíte-li maso rovnou do vroucí vody, jeho povrch se okamžitě uzavře a chutné šťávy si nechá pro sebe. Do vývaru se tak vůbec nedostanou.
Silný vývar chce čas a mírné teplo
Silný vývar potřebuje čas a klid. Kuřecí se pomalu táhne zhruba čtyři až šest hodin a hladina se přitom nesmí prudce vařit. Ideální je mírné probublávání kolem 85 až 98 °C, kdy se na povrchu jen tu a tam převalí bublinka. Prudký var rozvíří tuk i sražené bílkoviny a z vývaru se stane kalná mastná polévka.
Jakmile se na povrchu začne tvořit pěna, průběžně ji odebírejte, aby vývar zůstal čirý. Solte zkraje jen lehkou rukou. Vývar se během vaření odpaří a zhoustne, takže finální dochucení nechte až na konec, jinak ho snadno přesolíte. Kdo nechce hlídat hrnec celé odpoledne, může sáhnout po pomalém nebo tlakovém hrnci, který práci výrazně zkrátí.
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Ne každá zelenina dlouhé vaření snese. Kořenová zelenina jako mrkev, celer nebo petržel vývaru prospívá, dávkujte ji ale střídmě. Když jí do hrnce dáte moc, chuť masa se v ní ztratí. Brokolice, květák, hrášek nebo fazolky se dlouhým varem rozpadnou a brokolice navíc začne po chvíli zapáchat po síře. Přihoďte je proto až úplně na závěr, pokud vůbec. Hotový vývar hned sceďte a zeleninu v něm nenechávejte odpočívat, jinak časem zkysne.
Hotový vývar poslouží jako základ na nudlovou polévku, omáčku i rizoto. Ilustrační foto. Zdroj: Gundula Vogel / Pexels.
A odměna za tu trochu trpělivosti? Z jednoho hrnce máte základ na několik jídel. Kromě klasické polévky s nudlemi jím zahustíte omáčku, uvaříte na něm rizoto nebo ho použijete na podlití pečeně. Chuť dodá i rýži nebo luštěninám, když je připravíte v něm místo ve vodě. Když ho uvaříte víc, přelijte ho do sklenic nebo sáčků a zamrazte. V mrazáku vydrží celé měsíce a příště vám ušetří spoustu práce.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-vareni-vyvaru-z-masa/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/2912/5-nejvetsich-chyb-ktere-delate-pri-vareni-kureci-polevky.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/vyvar-zelenina-chyby-postup-reseni-varovani/, https://www.vlasta.cz/recepty/recept-kureci-vyvar-zdenek-pohlreich-polevka/, https://profikuchar.cz/blog/jak-na-cisty-a-nezakaleny-vyvar-kompletni-pruvodce, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/prvni-voda-z-masa-vyvar-chyba-vareni