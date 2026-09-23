Hrníčkový tvaroháč s marmeládou. Oblíbený domácí moučník ke kávě i na nedělní stůl

Přiznám se, tenhle
nebyl žádný dlouho plánovaný víkendový projekt. Spíš rychlé rozhodnutí nad otevřenou lednicí: dva koláč tvarohy už čekaly trochu netrpělivě, ve sklenici zůstala půlka maminčiny zavařeniny a ke kávě prostě nebylo co dát. Nakonec z toho vyšel , který zmizel dřív, než jsem stihla prostřít. Dcera si ho brala ještě vlažný rovnou z plechu, takže na poklidnou nedělní kávu nedošlo. moučník Tvarohový moučník s je přesně ten typ pečení, do kterého se člověk pustí bez velkých příprav, a výsledek přitom nevypadá jako nouzovka. marmeládou
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že si na nic nehraje.
Obyčejná jednoduchost, jako odměrka, žádná váha, žádné složité šlehání v robotu. Na plech se nalije část těsta, na ni přijde hrnek smetanová tvarohová náplň s pudinkem, která se v troubě zpevní, ale zůstane vláčná, a nakonec marmeláda nebo povidla. Dobře se hodí i kyselejší zavařenina, třeba rybízová.
Můj tip: Tvarohovou náplň nejdřív rozmíchejte samotnou a pudinkový prášek smíchaný s mlékem přidávejte až na konci. Raději po menších dávkách. Náplň se tak lépe spojí, zůstane hladká a při pečení nemá tendenci se trhat. Recept na tvarohový moučník s marmeládou z plechu
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut až 2 hodiny Porce: přibližně 16 až 20 řezů (plech 30 × 40 cm) Ingredience k přípravě
Lité těsto: 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek mléka pokojové teploty ½ hrnku slunečnicového oleje 2 vejce 1 prášek do pečiva
Tvarohová náplň: 2 tvarohy (měkký tvaroh, celkem asi 500 g) 1 hrnek cukru krupice 1 vanilkový cukr 1 vanilkový pudinkový prášek (bez vaření) 2 vejce ¾ hrnku mléka
Dokončení: 4 až 6 polévkových lžic marmelády nebo povidel (rybízová, meruňková nebo švestková) Postup přípravy vláčného moučníku s marmeládou a tvarohem
1. Troubu předehřejte na
160 stupňů při horkovzduchu. Pokud pečete v klasické troubě, nastavte zhruba 175 stupňů. Plech velký přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Nechte ho klidně trochu přečnívat přes okraje, hotový koláč se pak z plechu vytahuje mnohem snáz.
2. Do větší mísy rozklepněte
2 vejce, přidejte 1 hrnek cukru a ručním mixérem šlehejte asi 2 až 3 minuty. Směs má lehce zesvětlat a trochu napěnit, žádná velká cukrařina v tom ale není. Přilijte ½ hrnku oleje a 1 hrnek mléka, potom krátce promíchejte. Foto: Cooky.cz, Nedělní pohoda v každém kousku: Tvarohový moučník s marmeládou, který voní po domácí kuchyni a chutná jako u babičky
3. Vsypte
2 hrnky mouky promíchané s práškem do pečiva. Metlou nebo stěrkou těsto spojte tak, aby v něm nezůstaly viditelné hrudky. Bude řidší, což je správně. Tohle těsto se lije, válet by ho nešlo a ani se o to nepokoušejte.
4.
Polovinu těsta nalijte na připravený plech a rozetřete ji po ploše. Nemusí být úplně dokonale rovná. Plech zatím odsuňte stranou a připravte tvarohovou vrstvu.
5. Do čisté mísy dejte
oba tvarohy, přisypte 1 hrnek cukru, vanilkový cukr a přidejte 2 vejce. Promíchejte vidličkou, případně krátce tyčovým mixérem, pokud chcete hladší náplň. Nakonec postupně vmíchejte pudinkový prášek rozmíchaný ve ¾ hrnku mléka. Když to nepřilijete všechno naráz, náplň se spojí líp.
6. Tvarohovou náplň rozdělte lžící na první vrstvu těsta. Rozmístěte ji po plechu pokud možno rovnoměrně, ale neřešte každý roh. V troubě si náplň sedne a drobné nerovnosti se ztratí.
Zbytek těsta a pak marmeláda
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7. Navrch pomalu nalijte
zbývající polovinu těsta. Nejlépe se mi osvědčila lžíce nebo menší naběračka. Těsto lijte spíš po částech a nechte ho roztéct. Tvarohová náplň tak zůstane víc uvnitř a tolik se nepromíchá se spodní ani horní vrstvou.
8. Na povrch dejte po lžičkách
marmeládu nebo povidla. Kdo chce, může je lehce protáhnout špejlí nebo špičkou nože, aby vzniklo mramorování. Ale úplně stačí i nepravidelné skvrny. Rybízová marmeláda je podle mě nejjistější, protože moučník nepřesladí.
9. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
40 až 50 minut. Povrch by měl zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed má vyjít čistá. Kdyby koláč nahoře hnědl moc rychle, položte přes něj volně kousek alobalu.
10. Po upečení nechte moučník chladnout přímo na plechu alespoň
30 až 40 minut. Tvarohová náplň je za horka měkká a při brzkém krájení by se řezy trhaly. Až potom krájejte na čtverce nebo obdélníky a podávejte. Tipy redakce: Volba marmelády: Nejlépe fungují kyselejší marmelády, hlavně rybízová nebo meruňková. Sladkou tvarohovou vrstvu pěkně srovnají. Hodně sladká jahodová zavařenina s vyšším podílem cukru může moučník posunout až příliš do sladké chuti. Tvaroh a jeho konzistence: Použijte měkký tvaroh v kelímku, ne tvrdý tvaroh v kostce a ne sýr. Měkký tvaroh se lépe rozmíchá a náplň bude krémovější. Pokud sáhnete po tučnějším tvarohu, můžete ubrat malé množství mléka. Podle Healthline je tvaroh zdrojem bílkovin, a esenciálních živin. Variace s ovocem: Na tvarohovou vrstvu lze před přelitím druhou částí těsta přidat hrst mražených lesních plodů nebo kousky meruněk. Ovoce se při pečení zatáhne do náplně a řezy budou ještě šťavnatější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline