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Orchidej bude v zimě obsypaná květy. Na podzim jí dopřejte chladnější noc a omezte zalévání

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Roky vám doma stojí orchidej, přibývají jí listy i kořeny, a přesto […]
Orchidej bude v zimě obsypaná květy. Na podzim jí dopřejte chladnější noc a omezte zalévání

Orchidej bude v zimě obsypaná květy. Na podzim jí dopřejte chladnější noc a omezte zalévání

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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