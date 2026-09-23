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Nánosy mastnoty na digestoři zmizí i bez nákladné chemie. Levný postup jí snadno vrátí vzhled nového spotřebiče

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Pokud patříte k těm, kteří odsavač par důkladně čistí pouze v rámci předvánočního úklidu, pak víte, že poradit si s usazenou mastnotou není žádná legrace.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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