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Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc

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Využití bobkového listu nemusí končit v kuchyni, kde ho přidáváme do vývaru a polévek, guláše, rozličných omáček či marinád a do zavařené zeleniny. Usušené listy poslouží také jako jednoduchý a přírodní domácí osvěžovač. Zastrčte ho do šuplíku, šatníku, případně botníku.
Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc

Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc

Zdroj: banusevim / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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