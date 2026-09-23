Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc

Překryje mírný zápach, ale není všemocný
Internetem se šíří rovněž nenáročný trik, při kterém se večer vkládá několik bobkových listů přímo do obuvi. Ráno se pak zase vyndávají. Důvod to má prostý, jejich výrazné aroma zkrátka pomůže přebít mírný pach obnošených bot. Na tomto řešení je ideální zejména jeho nízká cena. Nemusíte kupovat předražené speciální přípravky jen proto, abyste do svých bot dostali trochu svěžesti.
Chodidla zahrnují množství potních žláz, a tak nepřekvapí, že se během dne, při sportu nebo za teplého počasí v uzavřené obuvi utvoří vlhkost. Pokud jsou boty spíše neprodyšné, teplo a pot se uvnitř udrží a takové prostředí pak náramně vyhovuje mikroorganismům zodpovědným za vznik zápachu. Jestliže se používaná obuv nestihne vyvětrat a vyschnout do dalšího dne, problém se bude postupně jen zvětšovat.
Nepleťte si však bobkový list s nějakým kouzelným prostředkem proti všem neduhům. Tento proces totiž nezastaví a skutečnou příčinu zápachu neodstraní. Větší množství vlhkosti nevysuší a nelze ho ani považovat za spolehlivou dezinfekci. Pouze na určitý čas překryje zápach a větší smysl má logicky v suchých a čerstvě vyčištěných botách. Je to především doplněk pro další a mnohem důkladnější pravidelnou péči o vaši obuv.
Kdy je lepší obrátit se na odborníka
Pokud se výrazný pach vrací navzdory poctivému mytí nohou, čistým ponožkám i důkladnému vysušení bot, příčinou může být nadměrné pocení, kožní problém nebo plísňová infekce. Domácí koření v takovém případě nepomůže. Zbystřit byste měli zejména tehdy, kdy se objeví svrbění, pálení, červenání, případně bolestivé prasklinky mezi prsty. Varovným signálem mohou být i nehty, které změní barvu, lámou se nebo oddělují od nehtového lůžka. Pak už se nespoléhejte jenom na bobkový list, zásyp nebo voňavý sprej. S dalším vhodným postupem vám poradí lékárník, praktický lékař nebo dermatolog.
Při potvrzené plísňové infekci navíc nestačí řešit jen pokožku samotnou, ale i boty s ponožkami, osušky a další věci, jinak by se těžkosti mohly po léčbě zase vrátit.
Další rozličná využití bobkového listu
Nezapomeňte, že bobkový list můžete kromě obuvi a botníku dát i do skříně nebo komory. Třebaže jeho vůně může být nepříjemná některým druhům hmyzu, nezaručuje ochranu před šatními a potravinovými moly. Skříň je spíše třeba vyprázdnit, důkladně vysát, vyčistit – včetně rohů a záhybů. Oblečení následně vyperte. Teprve pak vložte dovnitř pytlíček se sušenými listy jako jistou prevencí.
Má se rovněž za to, že odvar z bobkového listu pomáhá proti lupům, stačí 5 gramů zalít vodou a nechat 10 minut povařit, po zchladnutí si jím pak opláchněte právě umyté vlasy. Někteří lidé přísahají též na účinnost proti akné.
Zdroje článku: sita.sk, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková