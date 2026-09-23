Dívka z Brna patří mezi hvězdy jiu-jitsu, získala přes třicet zlatých medailí

Je jí teprve dvanáct let a brazilskému jiu-jitsu se věnuje teprve čtyři roky, ale už dnes má na kontě desítky zlatých medailí a sedm titulů mistryně České republiky. Další titul tuzemské mistryně má za wrestling.
Adéla Gutov Jeličová pochází z Brna a závodí za klub Draculino Vyškov. Další výrazný úspěch si 11. září připsala na mistrovství světa v polském Krakově, kde vybojovala bronzovou medaili. Na světovém šampionátu si připsala dvě výhry a jednu porážku.
„Byl to pro mě obrovský zážitek a zkušenost, ale zároveň ten nejtěžší závod, který jsem zatím měla“ popsala mladá sportovkyně.
Na začátku září navíc absolvovala náročnou závodní přípravu v Praze. Na turnaji vyhrála všech deset zápasů, navíc nastoupila v dívčí i chlapecké kategorii. Start proti chlapcům si rodina vyžádala jako součást přípravy na mistrovství světa v Krakově. Výsledkem byly tři zlaté medaile.
K bojovému sportu ji přitom přivedla mimo jiné zkušenost se šikanou. Sport jí postupně pomohl získat větší sebejistotu a lépe zvládat stres. Adéla závodí v kategorii 12 let do 36 kilogramů, ve žlutém pásu, a to jak v kimonu, tak bez kimona.
Kromě brazilského jiu-jitsu se věnuje také wrestlingu a kondiční přípravě. Trénuje šestkrát týdně a přípravě věnuje přibližně čtrnáct hodin týdně. „Jako dlouholetý trenér dětí a mládeže v brazilském jiu-jitsu jsem měl možnost pracovat s mnoha mladými sportovci. Jen výjimečně se však setkáte se sportovcem, který v sobě spojuje talent, disciplínu, pracovitost a odhodlání," uvedl již dříve trenér a držitel černého pásu v BJJ Lukáš Janda z České Třebové, kam dívka dojíždí na tréninky.
„Brazilské jiu-jitsu není pouze o síle, ale především o chytrosti a schopnosti přemýšlet několik kroků dopředu. Často se říká, že to jsou lidské šachy – závodník musí být připraven minimálně na tři tahy dopředu před soupeřem,“ vysvětlil Janda.
Brazilské jiu-jitsu je bojové umění zaměřené především na techniku, práci na zemi a kontrolu soupeře. Na rozdíl od úderových sportů v něm nedochází k ranám do hlavy ani těla, což z něj podle rodičů dělá vhodnou cestu k sebeobraně, kondici i větší sebedůvěře.
Právě sebejistota a schopnost zvládat stres jsou podle Adély jedním z důvodů, proč by tento sport doporučila i dalším dětem. Nově se navíc stane jednou z tváří projektu Sport Life od STAREZ, který se zaměřuje na podporu aktivního životního stylu a motivaci mladé generace ke sportu.