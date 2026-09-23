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Dívka z Brna patří mezi hvězdy jiu-jitsu, získala přes třicet zlatých medailí

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Dvanáctiletá sportovkyně z Brna patří mezi světovou špičku v brazilském jiu-jitsu. Disciplíně se věnuje jen čtyři roky, na kontě má ale desítky zlatých medailí a dalších titulů. Ke sportu ji přitom přivedla zkušenost se šikanou. Na mistrovství světa v Krakově vybojovala bronz, v Praze dvojí zlato.
Dívka z Brna patří mezi hvězdy jiu-jitsu, získala přes třicet zlatých medailí

Dívka z Brna patří mezi hvězdy jiu-jitsu, získala přes třicet zlatých medailí

Zdroj: Ivona Jeličová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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