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Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně

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Podívejte se na svoji lednici. Jsou její dvířka polepená magnetkami z cest, dětskými kresbami, pozvánkami a lístky se vzkazy? Pak v tom rozhodně nejste sami, v českých domácnostech je to...
Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně

Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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