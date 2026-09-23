Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně

Podívejte se na svoji lednici. Jsou její dvířka polepená magnetkami z cest, dětskými kresbami, pozvánkami a lístky se vzkazy? Pak v tom rozhodně nejste sami, v českých domácnostech je to skoro rituál. Interiéroví designéři na to ale mají jednoznačný názor a lichotivý rozhodně není.
Co designérům na přeplněné lednici nejvíc vadí
Pár magnetek ostuda není. Jedna nebo dvě vzpomínky z cesty a lísteček s nákupem dokážou kuchyni dodat osobitost. Potíž nastává ve chvíli, kdy se z čela lednice stane hustě polepená plocha, kde se bez ladu kupí desítky kousků různých tvarů i barev.
Právě tahle nesourodá směsice působí chaoticky. Oko nemá kde spočinout a místo útulného dojmu vzniká vizuální zmatek. Do výběru chladničky přitom obvykle vkládáme spoustu úvah i peněz, protože v místnosti hraje první housle. O to nepatřičněji pak vypadá, když na sebe místo ní strhne pozornost nahodilá vrstva magnetek.
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Designéři to vysvětlují prostě. Zatímco zbytek kuchyně dokážete pečlivě sladit, čelo lednice se plní postupně a nahodile, jak se vzkazy a suvenýry nakupí během let. Vznikne tak plocha, která se tluče s promyšleným zbytkem místnosti a na první pohled prozradí, že tu chybí jednotící ruka.
Proč kuchyň zlevní, i když stála majlant
Hodně tu záleží na tom, jak dnes bydlíme. Kuchyně se stále častěji propojují s obývacím pokojem do jednoho otevřeného prostoru. Lednice už není schovaná za dveřmi, ale míří do celého obýváku a je vidět prakticky pořád.
V kuchyni propojené s obývákem je lednice na očích prakticky pořád a spoluurčuje dojem z celé místnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oko navíc při vstupu do místnosti automaticky sklouzne k té nejrušnější ploše. Když jsou to zrovna posetá dvířka, ztratí se v tom i pěkná dvířka linky nebo kvalitní pracovní deska, za které jste zaplatili nemalé peníze. Přeplněné čelo tak srazí dojem i z jinak povedené kuchyně a povrch, který by měl vypadat čistě a promyšleně, najednou působí nahodile.
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Trend posledních let ostatně míří k tomu schovat spotřebiče co nejvíc do linky. Vestavná lednice za nábytkovou čelní deskou splyne s okolními skříňkami a celé čelo kuchyně pak působí jednolitě a klidně.
Že magnetky ničí lednici? To je mýtus
Kolem magnetek koluje ještě jedna obava, totiž že poškozují chlazení nebo zvyšují spotřebu. Tuhle domněnku ale výrobci lednic i odborníci vyvracejí. Ozdobné magnetky sice bez problémů drží na dveřích, jejich přitažlivost ale končí na povrchu. Skrz kovový obal chladničky se dovnitř k elektronice nemají jak dostat, na to je jejich síla příliš malá.
Skutečné nevýhody jsou přízemnější. Když magnetkou opakovaně šoupete po dvířkách, usazený prach a mastnota se pod ní chovají jako drobný smirek a povrch se postupně poškrábe. U matných i lesklých kovových lednic je to pak dobře znát a šrámů se už nezbavíte. Opatrnost je namístě jen u dotykového ovládání a displejů chytrých modelů. Konstrukce dvířek je zrovna tady tenčí, takže elektronika leží blíž k povrchu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Jak to je Obava, že magnetky zvyšují spotřebu a ničí chlazení Mýtus. Jejich pole je příliš slabé, aby proniklo pláštěm k elektronice. Časté šoupání magnetkou po dvířkách Prach a mastnota pod ní odírají povrch a zůstanou škrábance. Magnet na dotykovém ovládání či displeji Jediná výjimka, konstrukce dvířek je tam tenčí. Jak si nechat vzpomínky a přitom čistou kuchyň
Dobrá zpráva je, že se suvenýrů vzdávat nemusíte. Osvědčí se je střídat, na dvířka pověsíte jen pár kousků a zbytek schováte do krabice, odkud je podle nálady obměňujete. Větší sbírku ocení spíš magnetická tabule u dětského psacího stolu nebo korková lišta v chodbě, kde nikomu nekazí dojem z kuchyně.
Šikovný trik nabízejí magnetické rámečky. Fotky a dětské kresby do nich vložíte a z čela lednice se rázem stane uspořádaná galerie, která působí jako promyšlená výzdoba. Když je navíc seskupíte k sobě a sladíte jejich styl, plocha nepůsobí roztříštěně a vzkazy máte pořád po ruce.
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A pokud toužíte po dokonale čistém vzhledu, nejjistější sázka jsou úplně holá dvířka. Praktické vzkazy se dají přesunout do zásuvky nebo do aplikace v telefonu a lednice tím získá klid, který dnešní kuchyni sluší nejvíc.
Zdroje: https://www.homesandgardens.com/interior-design/magnetic-frames-fridge-diy, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/lednice-magnet-magnetky-poskozeni-vysvetleni/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32523-lednice-magnety, https://www.vlasta.cz/inspirace/proc-nedavat-magnetky-na-lednici/, https://itsmynest.com/make-kitchen-cheap-opposite/