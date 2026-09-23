Kolik dostane myčka nádobí v restauraci za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Stojí u dřezu od otevření až po zavírací dobu, ruce má věčně v horké vodě a ušpiněném nádobí po stovkách hostů. Přesto patří výplata člověka, který v restauraci myje nádobí, k těm vůbec nejnižším, jaké se v Česku vyplácejí. Kolik si za měsíc poctivé dřiny odnese domů, ukazují oficiální statistiky docela nemilosrdně.
Číslo, které vás u dřezu nepotěší
Profese myčky nádobí spadá ve statistikách pod pomocné síly v kuchyni. A právě ty mají jednu z vůbec nejnižších mediánových mezd v celé zemi. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2025 činí medián jejich hrubé měsíční mzdy v soukromém sektoru 22 815 korun.
Medián znamená, že polovina lidí na téhle pozici bere ještě méně. Desetina pomocných sil v kuchyni se nedostane ani nad 21 000 korun hrubého. Průměr táhnou vzhůru lépe placené hotely a velké provozy, takže se vyšplhá na 24 847 korun, jenže pro běžnou restauraci je typičtější právě ten medián kolem 22 800 korun.
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Přehled hrubých mezd na téhle pozici vypadá takto:
Ukazatel (pomocné síly v kuchyni, 2025) Hrubá měsíční mzda Medián v soukromém sektoru 22 815 Kč Nejnižší desetina pod 21 000 Kč Průměr 24 847 Kč Dřina bez kvalifikace, kterou pozná každý host
Práce u dřezu zdaleka nekončí u pár talířů. Během jediné směny projdou rukama myčky stovky kusů nádobí a k tomu spousta další černé práce:
třídění a předmytí špinavého nádobí, které nosí číšníci od stolů; obsluha velké průmyslové myčky, její plnění i vykládání; ruční domývání hrnců a plechů, na které myčka sama nestačí; leštění příborů a sklenic a jejich rovnání zpátky na místo; závěrečný úklid dřezů, odtoků a podlahy kolem celé mycí linky. Přečtěte si také: Jahody vám nezplesniví ani po týdnu. Stačí je před uložením opláchnout v 1 tekutině z kuchyňské linky
To vše většinou vestoje a v jednom tempu.
Stovky kusů nádobí za směnu a žádný požadavek na kvalifikaci, právě proto zůstává výplata u dřezu při zemi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Po nikom se tu nechce výuční list ani dřívější praxe. Co se naopak počítá, je tělesná kondice a schopnost vydržet celou směnu na nohou. Ta navíc bývá dlouhá a rozložená přes celý den, od dopoledních příprav až do pozdního večera, kdy poslední hosté opustí sál a nádobí se nahromadí do posledního talíře. Sáhnou po téhle práci hlavně studenti, kteří chtějí do gastronomie proniknout, nebo lidé bez kvalifikace, co shánějí jakoukoli stálou práci. Nízká vstupní laťka ovšem znamená, že uchazečů je dost a mzdy to drží při zemi.
Restauraci dnes svazuje jediná hranice
Ještě donedávna existovala takzvaná zaručená mzda, která pro jednotlivé profese určovala nejnižší odměnu podle náročnosti práce. Od roku 2025 ji ale stát pro soukromý sektor zrušil a ve státní a veřejné sféře ji nahradil takzvaným zaručeným platem. Restauraci tak dnes u výplaty svazuje jediná zákonná hranice, a tou je minimální mzda.
Ta od 1. ledna 2026 stoupla na 22 400 korun měsíčně. Když tohle číslo položíte vedle mediánu myčky nádobí, vyplave na povrch nepříjemná pravda. Medián za rok 2025 je jen o něco přes 400 korun vyšší než zákonné minimum pro letošní rok. Spousta těchto pracovníků tedy bere v podstatě přesně to, co jim zaměstnavatel ze zákona musí dát, a ani korunu navíc.
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Proč se mzdy v kuchyni nehnou nahoru? „Kdyby naše restaurace markantně zdražily, nenajdou hosty,” vysvětlila pro portál Jídlo a radost Tereza Kučerová, HR manažerka skupiny Ambiente. Restaurace jednoduše nemají z čeho přidávat. Marže v gastronomii bývají tenké a výraznější růst mezd v kuchyni by se musel promítnout do cen jídel, na které je řada hostů hodně citlivá.
Co nakonec zůstane na výplatní pásce
Hrubá mzda je ovšem jen půlka příběhu. Z mediánových 22 815 korun ukrojí daň z příjmu a povinné pojistné svůj díl, takže myčce nakonec na účet dorazí zhruba 19 000 korun. Takový příjem se drží hluboko pod celostátním průměrem výdělků.
Číšníkům výdělek často vylepší spropitné, jenže myčka nádobí se ke stolům hostů nedostane a žádné takové přilepšení ji nečeká. Její příjem stojí čistě na základní mzdě. Za dvanáctihodinovou směnu strávenou nad umakartovým dřezem tak nezřídka připadne odměna, kterou by leckdo čekal spíš u příležitostné brigády než u stálého zaměstnání na plný úvazek.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.businessinfo.cz/clanky/zaruceny-plat-uz-plati-jen-pro-statni-a-verejnou-sferu-zvysuje-se-i-pro-rok-2026/, https://prumerneplaty.cz/pozice/pomocna-sila-do-kuchyne, https://www.tiscali.cz/stoji-u-plotny-12-hodin-denne-a-domu-jim-chodi-i-19-000-kc-toto-je-5-nejhure-placenych-pozic-v-ceske-gastronomii-657979