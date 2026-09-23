Řidič Škody Fabia po nehodě na dálnici D6 nadýchal 2,21 promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič Škody Fabia po nehodě na dálnici D6 nadýchal 2,21 promile
Kolem Bečova nad Teplou na Karlovarsku je nově sedm okruhů pro běh a pěší turistiku. Bečovské lesokruhy...
Kuriózní zásah za sebou mají policisté z Kynšperku nad Ohří, o víkendu totiž pomáhali labuti, která se...
Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by...
Herečka Daniela Kolářová, která se narodila 21. září 1946 v Chebu, se objevila ve stovce filmů a desítkách...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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