Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Řidič Škody Fabia po nehodě na dálnici D6 nadýchal 2,21 promile

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na dálnici D6 u Lokte havaroval v pondělí 21. září šestatřicetiletý muž, který bude nyní čelit podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Řidič Škody Fabia po nehodě na dálnici D6 nadýchal 2,21 promile

Řidič Škody Fabia po nehodě na dálnici D6 nadýchal 2,21 promile

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol
School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol
Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny
Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny

Kolem Bečova nad Teplou na Karlovarsku je nově sedm okruhů pro běh a pěší turistiku. Bečovské lesokruhy...

Netradiční záchrana: Policisté pomohli labuti, která se dostala na silnici
Netradiční záchrana: Policisté pomohli labuti, která se dostala na silnici

Kuriózní zásah za sebou mají policisté z Kynšperku nad Ohří, o víkendu totiž pomáhali labuti, která se...

Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře
Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře

Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by...

Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let
Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let

Herečka Daniela Kolářová, která se narodila 21. září 1946 v Chebu, se objevila ve stovce filmů a desítkách...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.