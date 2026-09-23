Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jedna rostlina na parapetu a mouchy přestanou létat do kuchyně. Její vůně jim zničí orientaci a raději odletí jinam

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V českých zahradnictvích se tahle rostlina prodává pod názvy komárovník, citrónový muškát nebo voňavá pelargonie. Botanicky jde nejčastěji o Pelargonium graveolens „Citron“, odrůdu pěstovanou primárně pro členité, intenzivně aromatické listy s citrusovým profilem.
Jedna rostlina na parapetu a mouchy přestanou létat do kuchyně. Její vůně jim zničí orientaci a raději odletí jinam

Jedna rostlina na parapetu a mouchy přestanou létat do kuchyně. Její vůně jim zničí orientaci a raději odletí jinam

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Vypadá jako krásný brouk s kovově zelenou hlavou, ale dokáže zahradu proměnit v holou zem. Z Německa míří přímo k nám
Vypadá jako krásný brouk s kovově zelenou hlavou, ale dokáže zahradu proměnit v holou zem. Z Německa míří přímo k nám
Rituál, který na podzim dělal skoro každý Čech, je od března zakázaný. Hrozí pokuta 50 tisíc
Rituál, který na podzim dělal skoro každý Čech, je od března zakázaný. Hrozí pokuta 50 tisíc

Od 1. března 2025 hrozí za zapálení hromady listí na zahradě pokuta až 50 000 korun. Novela zákona o...

Liána z And vyroste za léto do 5 metrů a plodí křupavé plody jako okurka s paprikou. Stačí jí plot a trocha kompostu
Liána z And vyroste za léto do 5 metrů a plodí křupavé plody jako okurka s paprikou. Stačí jí plot a trocha kompostu

Ačokča (Cyclanthera pedata) patří mezi tykvovité popínavky, které Inkové pěstovali dávno předtím, než se do...

Stačí kapka vody na bavlněné chňapce a při vytahování plechu z trouby se popálíte. Řešení stojí pár korun a vydrží roky
Stačí kapka vody na bavlněné chňapce a při vytahování plechu z trouby se popálíte. Řešení stojí pár korun a vydrží roky

Vlhká bavlněná chňapka dokáže přenést páru a teplo přímo ke kůži, a silikonová alternativa v českých...

Pokémon karty z dětství leží v šuplíku a sbírají prach. Sběratelé za ně platí statisíce a každých 30 sekund se prodá další kus
Pokémon karty z dětství leží v šuplíku a sbírají prach. Sběratelé za ně platí statisíce a každých 30 sekund se prodá další kus

V lednu 2026 změnila na švédské platformě Tradera majitele jedna Pokémon karta každých třicet sekund....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.