Rituál, který na podzim dělal skoro každý Čech, je od března zakázaný. Hrozí pokuta 50 tisíc

Každý podzim se scénář opakoval: shrabat listí, naházet na hromadu ořezané větve, přihodit plevel a škrtnout sirkou. Kouř se valil přes plot k sousedům, vzduch zhoustl a za hodinu zbylo jen ohniště plné popela. Jenže od letošního jara tahle rutina spadá pod zákon, a zákon říká jasně: zbavovat se biologického odpadu ohněm na zahradě je přestupek. Změnu přinesla
novela č. 42/2025 Sb., vyhlášená ve Sbírce zákonů 20. února 2025 s účinností od 1. března. Ministerstvo životního prostředí k ní v červnu vydalo obsáhlé metodické sdělení, protože veřejnost nová pravidla stále mátla. A právě teď, v první podzimní sezoně pod novým režimem, se ukazuje, jak bolestně konkrétní ten zmatek bývá. Kde přesně vede hranice mezi legálním ohněm a přestupkem
Klíčové rozlišení nevede mezi „oheň ano“ a „oheň ne“. Rozhoduje účel a materiál. Suché, chemicky neošetřené dřevo, včetně suchých větví, smíte na zahradě zapálit pro teplo, opékání nebo posezení u ohniště. Jakmile ale na hromadu přihodíte navlhlé listí, posekanou trávu nebo čerstvý plevel, abyste se jich zbavili, překročíte hranici. V tu chvíli přestáváte topit a začínáte odstraňovat odpad. A přesně to novela zakazuje.
Problém tkví v tom, že spousta lidí si pod slovem „oheň na zahradě“ pořád představuje totéž co dřív. Hromada všeho, co na pozemku překáží, plus zápalka. Právo ale nově oddělilo rekreační plameny od likvidace bioodpadu. Kdo ten rozdíl nezná, riskuje.
Proč stát sáhl po zákazu a kolik zaplatíte za porušení
Dva důvody se sešly najednou. Prvním byl legislativní rozpor: zákon o odpadech už roky směřoval k tomu, aby se biologický odpad třídil a recykloval, zatímco zákon o ochraně ovzduší stále umožňoval obcím regulovat spalování suchého rostlinného materiálu vyhláškou. Výsledek? Úřady těžko postihovaly něco, co si jeden předpis přál zakázat a druhý tiše toleroval. Novela tento nesoulad odstranila.
Druhým impulzem byla evropská směrnice o odpadech, jejíž článek 22 požadoval, aby členské státy zajistily oddělený sběr nebo recyklaci bioodpadu u zdroje nejpozději do konce roku 2023. Pálení na zahradě do tohoto rámce jednoduše nezapadá.
Sankční sazby vypadají takto:
Fyzická osoba – pokuta do 50 000 Kč podle zákona o ochraně ovzduší; paralelně hrozí i postih podle zákona o odpadech. Podnikatel nebo firma – za porušení § 16 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší až 100 000 Kč; vyšší částky může přinést zákon o odpadech v závislosti na rozsahu a typu deliktu.
Přestupky u občanů projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. U podnikatelských subjektů může zasáhnout i Česká inspekce životního prostředí. Hasiči řeší primárně požární bezpečnost a samostatně sankcionují vypalování porostů. Prakticky nejčastější scénář? Soused zavolá na úřad, ten prověří situaci. Samotné oznámení ještě neznamená pokutu, správní orgán musí shromáždit podklady, ale proces tím odstartuje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat s hromadou listí, když oheň odpadá
Tady zákaz dopadá nejtvrději: na venkově, kde sběrný dvůr leží kilometry daleko a hnědá popelnice před brankou chybí. Zákon sice ukládá každé obci povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování bioodpadu, formu ale nespecifikuje. Může jít o kontejner na návsi, sběrný dvůr otevřený dvakrát týdně, nebo jen vyhrazený kout za obecním úřadem. Pohodlná náhrada za dřívější škrtnutí sirkou to často nebývá.
Nejdostupnější alternativou proto zůstává domácí kompostování. Podle průvodce MŽP stačí dodržet pár zásad:
Umístění – polostín, kontakt se zeminou. Vrstvení – střídat vlhké („zelené“) a suché („hnědé“), hrubší materiál nadrtit. Údržba – občas zavlažit, jednou až dvakrát překopat kvůli provzdušnění. Výsledek – použitelný kompost za zhruba půl roku, vyzrálý do roka.
Do kompostéru patří tráva, listí, drobné větvičky i kuchyňské rostlinné zbytky. Maso, oleje, chemicky ošetřené materiály a popel z uhlí tam naopak nemají co dělat.
Kdo kompostovat nechce nebo nemůže, měl by hledat obecní systém. Praktický vyhledávač sběrných dvorů a stanovišť tříděného odpadu nabízí aplikace KAMsNIM, kterou doporučují i samotné obce.
Jak si Česko stojí v porovnání s Francií a Německem
Francie zavedla pro domácnosti obecný zákaz pálení zeleného odpadu na zahradě už dávno, tamní portál
Service-Public ho potvrzuje jako platné pravidlo. Německo naopak funguje ve výjimkovém režimu: spalování některých rostlinných zbytků může za určitých podmínek zůstat legální, záleží na spolkové zemi a typu pozemku. České nastavení po březnu 2025 se přiklání spíše k francouzské logice, tedy plošný zákaz s jasně vymezenou výjimkou pro rekreační oheň ze suchého dřeva.
Zajímavý je i kontext kvality ovzduší. Podle ročenky ČHMÚ se sektor domácností podílí na emisích jemných částic PM2,5 z 81,3 % a na emisích rakovinotvorného benzo[a]pyrenu dokonce z 96,6 %. Zahradní pálení listí a trávy tvoří z tohoto koláče jen dílčí výseč, ale jako lokální zdroj dokáže za jedno odpoledne zásadně zhoršit vzduch v celé ulici.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková