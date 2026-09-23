V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala v republice

Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě rychlobruslařské haly v ČR se hovoří několik let. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou teď ve hře dvě místa: Žďár nad Sázavou a České Budějovice. Konečně slovo budou mít hlavně rychlobruslaři.
Parametry jednotlivých sportovišť v Českých Budějovicích by byly na nejvyšší úrovni v republice. Kraj proto předpokládá, že by výstavbu areálu mohl zčásti financovat i stát prostřednictvím Národní sportovní agentury. Kuba uvedl, že kraj jako majitel areálu českobudějovického Složiště chce zahájit přípravu projektu co nejdříve. V areálu by byla mimo jiné atletická hala, plavecký stadion nebo florbalová hala.
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„Jak už jsem dříve informoval premiéra a ministra sportu, jsem přesvědčen, že umístění rychlobruslařské haly jako součást tohoto areálu je realistické, ale taky nejrozumnější a nejekonomičtější řešení pro Českou republiku jak z pohledu výstavby, tak i z pohledu budoucích provozních nákladů,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Pokud ale kraj začne přípravu bez haly, už nebude možné se k ní pak vracet, dodal hejtman.
„S panem hejtmanem Kubou jsem o tom návrhu mluvil a určitě o tom budeme ještě jednat. Teď jsou ve hře dvě místa, první je ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem se i byl s panem trenérem (Petrem) Novákem podívat a kde už má kraj hotovou studii proveditelnosti, a druhé jsou České Budějovice. Konečné slovo ale musí mít hlavně rychlobruslaři a důležité bude i financování,“ odpověděl Babiš na dotaz na předvolební akci hnutí ANO v Kladně. Rychlobruslařská dráha včetně její lokality je v plné gesci pana premiéra Andreje Babiše, který s tímto skvělým projektem již před lety přišel, sdělil ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).
O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal premiér Babiš s představiteli Žďáru nad Sázavou. Zastupitelé města v červnu schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě.
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Koordinátor jednání za Český svaz rychlobruslení pro výstavbu nové haly Ondřej Jílek netrvá na projektu ve Žďáru nad Sázavou. „Vždy pro nás byla priorita, aby hala stála co nejdříve. Zastáváme se proto jakéhokoli projektu, který nám ji přinese,“ řekl. Na českobudějovickém Složišti by podle Kuby mohl celý areál včetně rychlobruslařské haly zahájit provoz za pět let.
„Halová atletická infrastruktura v Česku fatálně chybí a připravovaná atletická hala bude sloužit nejen ke každodenní obslužnosti atletů v kraji, ale přidaná hodnota plánovaného zázemí celého centra bude sloužit i přípravě národní reprezentace i závodům na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
Na Složišti by měl být také nejmodernější plavecký stadion v ČR. Šlo by o desetidráhový padesátimetrový bazén, který je v tuzemsku pouze v Plzni. „Bazén na Složišti by měl olympijské parametry, což by výrazně přispělo k přípravě regionálního, výkonnostního a vrcholového plavání a dalších plaveckých sportů,“ uvedl předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek.
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Areál Složiště, jenž se nachází v blízkosti sjezdu z dálnice D3, patřil městu, které jej dlouhodobě pronajalo fotbalovému klubu Dynamo. Komplex na ploše 20 hektarů loni koupil kraj a od začátku pracoval s myšlenkou dalšího rozvoje lokality. Nyní je na Složišti pět fotbalových hřišť.
O stavbě kryté rychlobruslařské haly se v Česku mluvilo od roku 2006, kdy se rychlobruslařka Martina Sáblíková poprvé představila na olympijských hrách v Turíně, kde obsadila čtvrté místo. Původní projekt počítal s halou ve Velkém Oseku u Kolína, později se hovořilo o novoměstském sportovním areálu a Brnu. Babiš jako premiér slíbil postavit halu v dubnu 2018, o rok později výstavbu označil za jednu z priorit jeho vlády, letos v červnu o hale jednal s představiteli Žďáru nad Sázavou. O rychlobruslařské hale hovořil letos v březnu také podnikatel Petr Dědek, sportoviště by podle něj mohlo stát v pardubické lokalitě Hůrka, což je bývalý armádní areál. Projekt by podle něj musel mít podporu státu a města.