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Jak obec k pitné vodě přišla…Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak zajistit dostatek pitné vody? Tuto otázku si v roce 2025 položil starosta jedné obce v podhůří Orlických hor a při přemýšlení se…
VODASERIVS ÚPRAVNA VODY ŽELEZO, MANGAN, TĚŽKÉ KOVY (3)
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VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →
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