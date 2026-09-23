Liána z And vyroste za léto do 5 metrů a plodí křupavé plody jako okurka s paprikou. Stačí jí plot a trocha kompostu

V českých zahradách přesto zůstává raritou, a to zbytečně. Stačí ji předpěstovat v březnu, po ledových mužích vysadit ke slunnému plotu a nechat ji pracovat. Rostlina se úponky sama chytá opory, během léta vyplní plochu několika čtverečních metrů a od konce července začne nasazovat desítky drobných, dutých plodů.
Proč ačokča roste tak rychle a jak vysoko se vyšplhá
Tajemství spočívá v kombinaci teplého startu a genetické výbavy tropické liány. Semena se vysévají do kelímků v březnu či dubnu, při teplotě kolem 20 °C klíčí za jeden až dva týdny. Jakmile po 15. květnu zmizí hrozba přízemních mrazíků, sazenice putují ven, a od té chvíle rostlina nabírá tempo. Úponky se uchytí na čemkoli: laťkovém plotu, drátěné síti, pergolové konstrukci i klasické okurkové mřížce.
Autoritativní zahradnické databáze, například
Royal Horticultural Society, uvádějí běžnou výšku 2,5 až 4 metry. V ideálních podmínkách (jižní stěna, humózní propustná zemina, vydatná zálivka a teplé léto) české zkušenosti popisují i bujnější růst kolem pěti metrů. Klíčové proměnné jsou tři: sluneční svit, pravidelná vláha a dostatek živin. Samotná „trocha kompostu“ při výsadbě pomůže, průběžné přihnojování během vegetace ale výnos znatelně posílí. Chuť mezi okurkou a paprikou: kdy sklízet a jak plody poznat
Správný okamžik sklizně rozhoduje o tom, co vlastně ochutnáte. Mladé plody dlouhé tři až pět centimetrů mají křehkou stěnu, svěží vodnatou dužninu a jemně okurkový tón, skvělé syrové do salátu nebo naložené do láku stejně jako kornišony. Semínka uvnitř jsou v této fázi bílá, měkká a jedlá.
Jakmile plod přeroste a semena začnou tmavnout a tvrdnout, charakter se posouvá. Stěna zůstává dutá, chuť připomíná spíš zelenou papriku a hodí se na plnění, restování, do leča nebo zapékání. Některé zdroje popisují starší plody jako chuťově neutrální, právě proto je průběžný sběr mladých kusů dvojnásobně výhodný: kuchyni dodá intenzivnější aroma a rostlinu podněcuje k dalšímu kvetení. Podle britské organizace
Garden Organic průměrné rodině bohatě stačí dvě rostliny, protože ačokča umí být mimořádně plodná. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Srovnání s okurkou: kde ačokča vyhrává a kde vyžaduje pozornost
Pověst „snadné exotiky“ drží hlavně díky porovnání s klasickými salátovými okurkami. Ačokča bývá odolnější vůči plísním, lépe snáší kolísavé středoevropské počasí a nepotřebuje skleník. Sama šplhá po opoře, zatímco okurky často vyžadují vedení a vyvazování.
Kde naopak vyžaduje víc ohledů:
Start sezony – jakýkoli mrazík ji spolehlivě zničí; v chladnějším květnu pomůže netkaná textilie. Prostor do výšky – dva metry plotu jí brzy přerostou, počítejte s vyšší konstrukcí nebo horizontálním vedením. Včasná sklizeň – přerostlé plody rychle ztrácejí kulinářskou hodnotu, kontrola obden je v hlavní sezoně nutnost.
Hlavní sklizňová vlna připadá na srpen a září, při teplém podzimu se dá sbírat až do prvních mrazů. Poté rostlina odumírá; v českých podmínkách funguje výhradně jako letnička, i když v domovských Andách přežívá jako vytrvalá bylina.
Co ačokča nabízí kromě chuti: vitamíny a okrasná hodnota
Laboratorní analýzy plodů potvrzují vyšší obsah vitamínu C, vlákniny a fenolických látek s antioxidačním potenciálem; studie zaznamenala i přítomnost draslíku, vápníku, hořčíku a železa.
A pak je tu estetická stránka. Hustá světle zelená listová stěna s drobnými bílými kvítky dokáže za šest týdnů proměnit rezavý plot v živou kulisu. Pergola pokrytá ačokčou vrhá příjemný stín a zároveň produkuje svačinu, málokterá okrasná popínavka tohle spojení nabídne.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková