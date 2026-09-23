Ani kmín, ani pepř. Na vepřovou pečeni patří 1 surovina, kterou řezníci přidávají odjakživa

Většina lidí sáhne u vepřové pečeně po kmínu, pepři a česneku a je hotovo. Zkušení řezníci a hospodyně ale znali jednu voňavou bylinku, bez které se pořádná pečeně ani zabijačka nikdy neobešla. Není nijak drahá ani exotická a nejspíš ji máte doma ve spíži. Přesto právě ona rozhoduje o tom, jestli maso jen chutná, nebo voní tak, že se sbíhají sliny už u trouby.
Bylinka, která k vepřovému patří jako sůl
Řeč je o majoránce. V české kuchyni je to stálice, kterou si většina z nás spojí s bramboračkou nebo bramboráky, jenže její pravé místo je u masa. Jakmile se dostane k vepřovému, dodá mu jemnost a kulatou, harmonickou chuť, na kterou samotný kmín s pepřem nestačí.
Majoránka má jemně sladkou, lehce kořeněnou chuť s náznakem hořkosti a hřejivé aroma, které se při pečení pomalu rozvíjí. Pepř maso spíš přiostří, kmín mu dodá tu nezaměnitelnou českou notu a majoránka všechny chutě propojí do vyváženého, plného celku. Skvěle si přitom rozumí s česnekem, takže spolu s ním tvoří základ, na kterém stojí spousta poctivých receptů.
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Že majoránka patří k vepřovému odjakživa, nejlíp dokládají zabijačkové výrobky. Bez ní by nevznikla pořádná jitrnice, jelito, tlačenka ani zabijačková polévka. V tradiční receptuře jitrnic stojí vedle soli, pepře, nového koření, zázvoru a česneku právě ona, a bez ní by prejt nikdy neměl tu správnou vůni.
Majoránka patří do jitrnic, jelit i tlačenky a řezníci ji k tučnému masu přidávali i kvůli lepšímu trávení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řezníci pro to měli i praktický důvod. Vepřové bývá tučné a majoránka se odjakživa přidávala k tučným a vydatným pokrmům, protože podle tradice podporuje trávení. Ze stejného důvodu se odedávna sype i do čočky, hrachu a fazolí, které jinak leží v žaludku. U mastné pečeně nebo jitrnic tak posloužila hned dvakrát: dodala chuť a zároveň ulevila žaludku po bohatém obědě.
Kdy ji přidat, aby maso provoněla
S majoránkou se dá snadno minout ten správný okamžik. Její kouzlo je právě v aromatu, které se při dlouhém a prudkém pečení lehce vypaří. Pokud ji nasypete do trouby na začátku a víc už nepřidáte, po dvou hodinách z ní v mase zbude jen málo.
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Nejlíp funguje kombinace obojího.
Část majoránky vetřete do masa hned na začátku spolu s česnekem a solí, aby se chuť dostala do hloubky. Menší špetku si schovejte na konec, klidně až těsně před podáváním, kdy bylinka rozvoní hotové jídlo i celou kuchyni. Do sekané, karbanátků a dalšího mletého masa ji zapracujte hned při hnětení, ať prostoupí celou směs a rozprostře se rovnoměrně. Špetka stačí, jinak zhořkne
Tady se vyplatí spíš skromnost. Když jí přidáte příliš, chuť sklouzne do hořka a udusí ostatní koření. Přidávejte ji radši po malých dávkách a maso mezitím ochutnávejte, ať trefíte tu správnou míru.
Než ji na maso rozhodíte, chvíli ji rozetřete v dlani. Teprve tím lístky pustí svou plnou vůni. A aby sušená majoránka vydržela aromatická co nejdéle, přesypte ji do dobře těsnící dózy a odložte dál od trouby i okna. V načatém sáčku vedle plotny přijde o aroma za pár týdnů.
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Majoránka není žádný nováček. Znali ji už ve starověku, kdy ji Egypťané, Řekové i Římané používali hlavně jako léčivku. Teprve mnohem později se z ní stalo běžné kuchyňské koření. V evropských kuchyních zdomácněla nejspíš až od 16. století a od té doby si drží pevné místo po celém kontinentu.
Dnes ji koupíte v každém obchodě za pár korun, a přesto dokáže obyčejnou pečeni posunout o třídu výš. Až budete příště chystat vepřové, nespoléhejte jen na kmín a pepř. Sáhněte po majoránce, kterou řezníci znali dávno před námi.
Zdroje: https://www.tasteofasia.cz/a/majoranka, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrnice, https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-391419-ktere-bylinky-na-maso-nesmi-ve-vasi-zahrade-chybet-13, https://kralovstvichuti.cz/koreni/jednodruhove-koreni/majoranka, https://vseokoreni.cz/koreni/majoranka, https://www.dafokoreni.cz/svet-koreni/koreni-na-pecene-veprove/