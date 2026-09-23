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Nejopečovávanější soška – Pražské Jezulátko. Jeho uctívání je zcela výjimečné

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Pražské Jezulátko patří mezi nejuctívanější křesťanské sochy vůbec. Jeho původ je opředen legendami a sjíždějí se za ním věřící z celého světa.
Nejopečovávanější soška – Pražské Jezulátko. Jeho uctívání je zcela výjimečné

Nejopečovávanější soška – Pražské Jezulátko. Jeho uctívání je zcela výjimečné

Zdroj: Fotobanka čtk / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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