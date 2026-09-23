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Kadeřnice varuje ženy nad 60: Tahle ofina vám přidává 5 let, nosí ji 75 % českých seniorek a neví o tom

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Jedna vodorovná linka nad obočím udělá s obličejem víc než celý zbytek střihu. Právě u ní kadeřnice zákaznicím po šedesátce nejčastěji nabízejí jinou variantu.
Kadeřnice varuje ženy nad 60: Tahle ofina vám přidává 5 let, nosí ji 75 % českých seniorek a neví o tom

Kadeřnice varuje ženy nad 60: Tahle ofina vám přidává 5 let, nosí ji 75 % českých seniorek a neví o tom

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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