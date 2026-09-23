Kadeřnice varuje ženy nad 60: Tahle ofina vám přidává 5 let, nosí ji 75 % českých seniorek a neví o tom

Jedna vodorovná linka nad obočím udělá s obličejem víc než celý zbytek střihu. Právě u ní kadeřnice zákaznicím po šedesátce nejčastěji nabízejí jinou variantu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Přesné počty nikdo nesčítal a nůžky nikomu roky k datu narození nepřipíšou. Rozdíl mezi dobře a špatně zvoleným tvarem je ale v zrcadle vidět hned po prvním foukání.
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Jde o hustou ofinu sestříhanou do tupa, která končí těsně nad obočím a zakrývá celé čelo. Na první pohled to vypadá jako elegantní řešení, protože vrásky na čele zmizí během jediné návštěvy kadeřnictví.
Háček je v tom, co kolem ní vznikne. Ostrá vodorovná hrana rozdělí obličej natvrdo a pozornost se stočí k tvářím a bradě, tedy přesně tam, kde se věk ukazuje nejdřív.
„Naprosto nevhodná je rovná, hustá na tupo zastřižená ofina k obočí!“ píše v magazínu Gleid kadeřnice Ilona Vítková. U hranatých rysů podle ní hrozí, že výsledný dojem bude drsný a přísný.
Přečtěte si také: Nejhorší zelenina z českých supermarketů. Češi si ji kupují denně, protože si myslí, že je zdravá a netuší, co je s ní špatně Foto: Shutterstock.com Kulatou tvář rozšíří, podlouhlé sluší
Nejhůř dopadne kulatý obličej. Hustá rovná ofina ho opticky rozšíří, takže tvář působí ještě kulatější. Lépe poslouží delší ofina sčesaná do strany a lehce prostříhaná, u které zůstane kousek čela odkrytý.
Hranaté rysy potřebují změkčit. Tomu pomůže měkce zvlněná delší ofina vedená ke straně, která ostré hrany kontury zjemní.
Existuje ale výjimka. Podlouhlému obličeji rovná ofina sedí, protože zakryje vysoké čelo a tvář opticky zkrátí. A kdo má oválný obličej, může si dovolit prakticky cokoliv.
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S přibývajícím věkem se ztenčuje samotné vlasové vlákno. Účesy bez tvaru proto rychle splasknou a působí unaveně.
Hustá ofina střižená do jedné linie přitom plnost vlasů přímo vyžaduje. Jemnějším vlasům pod ní prosvítá čelo a celý střih vypadá řidší, než ve skutečnosti je.
Svoje udělá i zbytek účesu. Ulízané vlasy bez objemu přidávají roky samy o sobě, a ve spojení s těžkou ofinou je výsledek nejméně lichotivý.
Přečtěte si také: Nejhorší šampon z drogerie: Češky ho kupují, protože je levný, a neví, co jim dělá s vlasy Záclonová ofina místo tupé linie
Ofiny se vzdávat nemusíte, stačí změnit její tvar. Nejčastější doporučení zní nechat prameny delší a rozdělit je do stran. Téhle variantě se říká záclonová ofina, v cizojazyčné podobě curtain bangs.
Uprostřed čela je kratší a směrem ke stranám se prodlužuje, takže obličej orámuje. Čelo zůstane napůl zakryté a pohled se stočí nahoru k očím a lícním kostem. Výhodou je i délka, protože takovou ofinu jde nechat odrůst nebo ji sepnout dozadu, což zralejším vlasům vyhovuje.
V salonu se konečky stříhají špičkami nůžek pod úhlem, čemuž se říká point cutting. Právě proto nevznikne tvrdá tupá linie a ofina plynule navazuje na zbytek účesu. Na pravidelný zástřih u kadeřnice ale počítejte u každé ofiny, bez něj rychle ztratí tvar.
Přečtěte si také: Zvyk z mládí, který ženám po sedmdesátce přidává roky: Dělá to až 45 % českých seniorek Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.gleid.cz/clanky/krasa/ofina-podle-tvaru-obliceje-vite-ktera-vam-bude-sluset, https://www.iglanc.cz/vlasy/curtain-bangs-zavesova-ofina-nejlichotivejsi-strih-vek-inspirace-vlasy-krasa/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/5-modernich-ucesu-ktere-vam-uberou-roky, https://www.umimeporadit.cz/tento-uces-omlazuje-po-padesatce-o-nekolik-let-kadernici-ho-doporucuji-cim-dal-casteji, https://salona.app/cs-cz/blog/beauty-trendy-a-inspirace/curtain-bangs-kompletni-pruvodce, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/ucesy-ktere-vas-delaji-starsi-uhlazene-vlasy-nevhodna-ofina-dalsi-nelichotive-strihy