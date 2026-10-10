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Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu

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Krátce před komunálními volbami si v horských obcích přepsaly trvalý pobyt desítky lidí. V Říčkách v Orlických horách se podobná situace opakuje po čtyřech letech, ve Špindlerově Mlýně se jedenáct lidí přihlásilo na jedinou adresu.
Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu

Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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