Říčky a Špindl řeší nové voliče. Jedenáct lidí se přihlásilo do jednoho bytu

Stačí změnit adresu trvalého pobytu a člověk může v dané obci volit, případně také kandidovat do zastupitelstva. Právě před komunálními volbami proto v některých horských střediscích nápadně přibývají noví obyvatelé. Zatímco starostové mluví o snaze ovlivnit volby, kandidáti namítají, že tito lidé v obcích skutečně žijí.
V Říčkách v Orlických horách, kde trvale žije přibližně 123 lidí, se během posledních dvou týdnů před volbami přihlásilo dalších deset. Obec tak nyní eviduje 108 voličů.
„Není to nová situace, už jsme ji tu měli dříve a čekali jsme to,“ uvedla pro iDNES.cz účetní obce Romana Horňáková, která má na starosti evidenci obyvatel. Nejméně další dva lidé si podle serveru přepsali trvalý pobyt už během prázdnin, krátce před podáním kandidátních listin.
V obci proti sobě stojí dvě uskupení a jeden samostatný kandidát. Vedle kandidátky Říčky v Orlických horách, která dosud držela pět ze sedmi mandátů, se o hlasy ucházejí Říčkováci za zachování tradic a rozumný rozvoj obce. Jejich kandidátku tvoří převážně chalupáři.
Její lídryně Linda Sadílková odmítá, že by šlo o účelově přihlášené obyvatele. „Spousta lidí tady reálně žije na chalupách 15 nebo 20 let, ale měli trvalé bydliště jinde. Aby mohli kandidovat, museli si ho sem přepsat,“ řekla serveru iDNES.cz.
Po minulých volbách se někteří zase odstěhovali
Říčky zažily podobnou situaci už před čtyřmi lety. Tehdy se před volbami zvýšil počet lidí s trvalým pobytem ještě výrazněji. Část nových obyvatel v obci zůstala, jiní si ale po hlasování změnili adresu zpět.
Starosta Jaroslav Kuchta popsal i případ ženy, která mu údajně otevřeně řekla, že se po volbách musí znovu přihlásit v Praze. Jinak by přišla o parkovací místo před domem.
Jedenáct lidí v jednom bytě
Ještě výraznější pozornost budí dění ve Špindlerově Mlýně. Od začátku roku se v přibližně tisícovém městě přihlásilo k trvalému pobytu 40 lidí. Jedenáct z nich se podle starosty Martina Jandury přihlásilo v jediný den na adresu jednoho bytu 3+1.
„Jde o jasně účelovou věc s cílem zvrátit volby,“ řekl Jandura ČTK. Město už podle něj podniklo právní kroky a je připraveno podat trestní oznámení.
Starosta se domnívá, že cílem může být získat vliv na rozhodování o velkých projektech, změně územního plánu, rozvoji skiareálu nebo budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna.
Do patnáctičlenného zastupitelstva kandiduje sedm uskupení a celkem 105 lidí. Podle Deníku N se deset nově přihlášených obyvatel objevilo na kandidátních listinách. Šest z nich kandiduje za nově vzniklé uskupení Špindl žije!
Jeho lídryně Veronika Janoušek Rudolfová odmítá, že by šlo o účelové stěhování. Podle ní tito lidé ve Špindlerově Mlýně žijí, pouze tam dosud neměli vedený trvalý pobyt. Ke změně adresy podle ní přistoupili proto, aby mohli kandidovat.
Zatímco současná vedení obcí mluví o volební turistice a snaze změnit poměr sil, nově přihlášení obyvatelé a jejich kandidáti tvrdí, že chtějí získat možnost rozhodovat v místech, kde dlouhodobě pobývají.