Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá

Skoro v každé české kuchyni se traduje poučka, že sůl vytahuje z masa šťávu, a proto patří na maso až na poslední chvíli. Zkušená řeznice na to ale má jiný názor. U velkého kusu vepřového na pečení podle ní šťavnatost zajistí jednoduchý krok, který se udělá s velkým předstihem.
Kdy se stará poučka opravdu hodí
Pozdní solení má smysl u masa nakrájeného natenko, které jde na pánev. Nechá-li se řízek po osolení dlouho ležet, povrch mu zvlhne. Obal se pak na mokré maso špatně chytá, maso v pánvi plave v kaluži, kterou ze sebe samo vypustilo, a pěkně nezezlátne. U steaku se solením můžete začít dřív, stačí ho osolit asi hodinu před tím, než maso přijde na pánev.
U tenkých plátků masa na pánev se sůl vyplatí přidat až těsně před smažením. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pečeně do trouby je ale úplně jiný případ. Martina Pilzová má za sebou střední průmyslovou školu zaměřenou na technologii masa a jako řeznice strávila většinu života, část z toho na jatkách. Vepřové na pečení podle ní můžete osolit už den předem. Za takovou dobu se sůl dostane hluboko do masa, takže pečeně v troubě tolik nevysychá a zůstane jemná.
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Obava ze ztráty šťávy má reálný základ, týká se ovšem jen prvních chvil. Osolené maso nejdřív opravdu trochu zvlhne na povrchu. Ve vypocené vláze se sůl rozpustí a maso ji pak i se solí pomalu nasaje, na což mu stačí pár hodin.
Sůl ovšem působí i na bílkoviny ve svalovině. Po jejím zásahu dokážou lépe zadržet vodu, a pečeně proto v troubě přijde o méně šťávy. Sůl navíc maso dochutí i uvnitř, takže ani plátek z prostředka nechutná mdle.
Proč na tom nejvíc vydělá libová pečeně
Kus, který se prodává jako vepřová pečeně, pochází ze hřbetu a tuku v něm najdete jen velmi málo. V troubě proto vysychá rychleji než krkovice, kterou tuk prorůstá celou a během pečení ji průběžně vlhčí. U libové pečeně se i drobná chyba v teplotě nebo čase pozná na talíři.
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Řeznické i kuchařské rady proto doporučují neodřezávat z povrchu libových kusů tuk a nechat ho aspoň centimetr silný, protože maso v troubě chrání. Prudký žár takovému masu taky nesvědčí. Solení s předstihem k tomu přidává pojistku, která nestojí nic navíc.
Šest hodin až jeden den
Podle America’s Test Kitchen potřebuje sůl u velkých vepřových a hovězích kusů nejméně šest hodin a nejvýš 24 hodin. Okno je tedy dost široké, aby se solení dalo naplánovat podle toho, kdy máte čas.
Postup je jednoduchý:
povrch masa nejdřív dosucha otřete papírovou utěrkou, na suchém mase sůl drží lépe, sůl rozdělte rovnoměrně po celém kusu včetně boků, maso položte na talíř nebo do misky a po celou dobu ho nechte na nejnižší polici lednice, aby šťáva neukápla na jiné potraviny. Přečtěte si také: Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů
Pilzová počítá s 10 až 15 gramy soli na kilogram masa. Hranici 25 gramů už podle ní nepřekračujte. Když soli přidáte moc, u pečeně se to už skoro nedá napravit, a tak je bezpečnější začít u spodní hranice.
Sůl potřebuje u velkého kusu masa nejméně šest hodin, na kilogram se počítá 10 až 15 gramů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Zakrýt, nebo nechat odkryté?
Tady záleží na tom, jak budete péct. Když pečeni na začátku zprudka opečete, vyplatí se ji v lednici nechat nezakrytou. Za noc jí povrch oschne, při opékání pak chytne barvu dřív a maso u okraje se tak snadno nepřevaří došeda.
Pokud libový kus pečete pomalu a opékáte ho až na konci, zabalte ho do fólie. Povrch takové pečeně vysychá už při pomalém pečení, a kdyby oschl i v lednici, kůrka by mohla vyjít tvrdá a okoralá.
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Ať pečeni necháte zakrytou, nebo ne, ostatní koření pak použijte podle svého receptu, jen sůl z něj tentokrát vynechte, maso ji má v sobě od předchozího dne.
Zdroje: https://cooksillustrated.com/articles/162-how-to-salt-a-roast, https://www.americastestkitchen.com/articles/6287-should-you-wrap-meat-that-you-re-salting-overnight, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tajemstvi-vlacneho-kurete/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/veprova-pecene-30001215.html, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-spravne-ochutit-smazene-maso-kdy-solit-rizky-steaky-a-ryby, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednicka-potraviny-skladovani.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10814-reznice-radi-objevte-tajemstvi-dokonale-upeceneho-veproveho-takhle-dobre-maso-nedostanete-ani-v-drahe-restauraci/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10417-reznice-radi-solite-maso-spravne-kdy-je-ten-spravny-cas-aby-zustalo-stavnate/