Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova Český slavík, FOTO: Distr. TV Nova
Pátek 27. listopadu přinesl na obrazovkách TV Nova výsledky ankety Český slavík 2026 a padl při ní nový novodobý rekord v počtu hlasů. Diváci jich svým favoritům poslali 2 618 420 a ve všech čtyřech hlavních kategoriích nechali na vrcholu obhájce prvenství. Večer moderovaný Ondřejem Sokolem a Alešem Hámou ale přinesl i několik nečekaných momentů, včetně odhalení moderátorské dvojice pro chystanou show Hvězdy na ledě. Ewa Farna obhájila absolutní prvenství
Hlavní hvězdou večera zůstala Ewa Farna, která ovládla kategorii zpěvaček a znovu se stala Absolutní slavicí. Za ní skončily Lucie Bílá a Monika Absolonová. Mezi zpěváky obhájil zlato Václav Noid Bárta před Vojtěchem Dykem a Markem Ztraceným. Ztracený si ale přece jen jednu trofej odnesl, posluchači Rádia Impuls totiž zvolili jeho skladbu Obuj si mé boty za nejoblíbenější píseň.
Také v dalších kategoriích se pořadí na prvním místě neměnilo. Skupinou roku zůstal Kabát před kapelami Chinaski a Mirai a v kategorii Hip hop a Rap znovu zvítězil Calin, za nímž se seřadili ATMO Music a Viktor Sheen/Buka. Z ceny Trinity Bank Objev roku se radovala Charlotte Gott, které vítězství vyhlásila Helena Vondráčková, a do Síně slávy vstoupili bratři Nedvědi.
Dojemné vzpomínky na pódiu
Právě pocta bratrům Nedvědům patřila k výrazným hudebním číslům galavečera, jejich písně totiž společně zazpívali synové Jan Nedvěd a Vojtěch Nedvěd spolu s Xindlem X a Jakubem Prachařem. Silný moment přinesly také Markéta Irglová a Zea, jejichž provedení skladby Falling Slowly připomnělo Glena Hansarda a další osobnosti hudebního světa, které v roce 2026 odešly.
Hned dvakrát se na pódiu představili Adam Mišík a Ben Cristovao. Vystoupili v medley se Sofianem MedjMedj a poté ještě společně s desítkou finalistů SuperStar zazpívali Sluneční hrob od Vladimíra Mišíka. Během přenosu zazpívali rovněž Mirai s Ewou Farnou, Václav Noid Bárta s Terezou Maškovou, Renne Dang s Jankem Ledeckým, Eva Saija Burešová či kapela Monkey Business.
Neobvyklí předávající i nová show
O předávání sošek se postarali hosté z různých oborů. Na pódium přišli plastický chirurg Ondřej Měšták, psycholog Petr Popov, parazitolog Jan Votýpka i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Ceny rozdávali také olympionici Ondřej Synek a Vavřinec Hradílek nebo Miroslav Donutil s Pavlem Zedníčkem, které diváci teď vidí v novém seriálu Muži v letu, a Karel Šíp předal trofej nejpopulárnější zpěvačce.
Přímý přenos posloužil i k oznámení programové novinky. Televize poprvé prozradila, že připravovanou show Hvězdy na ledě bude společně s Ondřejem Sokolem uvádět slovenská hvězda Adam Bardy.
Půl milionu pro krizovou linku
Iniciativa Nova pomáhá se letos zaměřila na duševní zdraví a podpořila krizovou linku Cesta z krize, která nonstop a anonymně pomáhá lidem v tíživé situaci. Zakladatelka linky Lucie Hermánková převzala od patronky Kristiny Kloubkové šek na 500 000 korun, který pomůže navýšit kapacitu a dovolatelnost.
Z večera neodešli s prázdnou ani fanoušci, jeden z vylosovaných hlasujících totiž získal automobil Mercedes-Benz GLA od partnera ankety Trinity Bank. Samotné sošky z pozlaceného stříbra, českého křišťálu a českých granátů opět vyrobilo družstvo Granát Turnov podle návrhu akademické sochařky Heleny Hrabové, která je autorkou hlavní trofeje už od roku 1996.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).