Komentář / Politik Miroslav Sládek chce znovu zkusit prezidentské klání. Do kampaně vstupuje s návrhy i s kritikou aktuálního prezidentského páru.
Návrat Miroslava Sládka do boje o Pražský hrad ve mně vyvolává především otázku, zda se česká politika skutečně potřebuje vracet k podobnému stylu vystupování. Zakladatel republikánů totiž ani po letech neztrácí chuť kritizovat prakticky všechno a všechny. Vadí mu současné směřování země, prezident Petr Pavel, jeho manželka Eva, další politici i lidé, kteří se rozhodnou vyjít do ulic protestovat. Když se k tomu přidají jeho představy o vystoupení z Evropské unie a NATO, je zřejmé, že případná kandidatura nebude postrádat kontroverze.
Sládek už zase vyhlíží Pražský hrad
Bývalý předseda republikánů sdělil, že počítá s kandidaturou v prezidentských volbách v roce 2028. Dle rozhovoru pro iDnes už začal shromažďovat podpisy a tvrdí, že jich má docela dost. Pro občanskou kandidaturu jich potřebuje nejméně 50 tisíc, tak je otázkou, kolik je v jeho tvrzení pravdy. Sládek je známý především svým kontroverzním vystupováním v 90. letech. Připomínat lze například jeho výrok o Romech, o nichž prohlásil, že se provinili už jen svým narozením. O prezidentský post se ucházel už v letech 1993 a 1998. Druhá kandidatura se však kvůli jeho tehdejší vazbě neobešla bez komplikací, a ta křivda v něm pořád zůstává.
Pavel a jeho manželka v hledáčku kritiky
Zvláštní pozornost si zaslouží Sládkovy výroky na adresu současného prezidentského páru. Petru Pavlovi vyčítá jeho někdejší členství v KSČ, podobně kriticky se vyjadřuje také o Andreji Babišovi. U první dámy Evy Pavlové ovšem zvolil ještě osobnější přirovnání. „Pavlova manželka mi velice připomíná Martu Gottwaldovou. To byla taky taková nanda – soudružka, která si užívala luxusu díky manželovi,“ prohlásil.
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Osobně vnímám podobné výroky jako poměrně laciný způsob politické kritiky. Rozumím tomu, že prezidentský pár má být předmětem veřejné debaty a kritika jeho kroků není nic neobvyklého u mnoha lidí. Nicméně útočit na manželku prezidenta podobnými osobními poznámkami mi připadá jako něco úplně jiného než věcně hodnotit výkon veřejné funkce. A to by podle mě mělo být pro prezidentskou kandidaturu vypovídající samo o sobě.
Sládek si navíc nebere servítky ani vůči Filipu Turkovi nebo Tomiu Okamurovi. Jeho politické představy jsou přitom stejně radikální jako jeho slovník. Prosazuje odchod České republiky z Evropské unie a NATO, jednokomorový parlament se 150 poslanci a omezení počtu ministerstev na sedm. Jenže podobné změny rozhodně nejsou něčím, co by prezident mohl jednoduše prosadit vlastní vůlí.
Vadí mu demonstrace, zrušil by i veřejnoprávní média
Terčem Sládkovy kritiky se stali také lidé, kteří vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstrace na Staroměstském náměstí i následný listopadový protest na Letné v něm očividně příliš sympatií nevyvolaly. V rozhovoru pro eXtra účastníky odbyl slovy: „Víte, my jsme takový zvláštní národ. Celá Evropa hoří a tady se dělají demonstrace.“ Ještě zajímavější je jeho pohled na samotná veřejnoprávní média. „Takže jediným řešením je žádné demonstrace, žádné debaty, zrušit Českou televizi a Český rozhlas, stejně to nikdo neposlouchá,“ prohlásil. Takže ideálně, aby asi vůbec neexistovala.
Zpochybňovat smysl veřejnoprávních médií a současně odmítavě komentovat občanské protesty je ale už poměrně zásadní postoj. Sládek má samozřejmě právo na vlastní názor, stejně jako lidé mají právo demonstrovat a veřejně vyjadřovat nesouhlas. Pokud chce znovu usilovat o nejvyšší ústavní funkci, bude zajímavé sledovat, zda vedle kritiky ostatních představí také přesvědčivou představu o tom, jak by chtěl Českou republiku skutečně vést.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Miroslav Sládek ohlásil návrat do boje o Pražský hrad: Zda mu kritika Babiše a Pavlové pomůže, se teprve ukáže byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.