Větrníky jsem doma dlouho řadila mezi cukrařinu, do které se pouštějí spíš odvážnější povahy. Verze podle Josefa Maršálka mi ale připomněla, že když se člověk drží postupu a nic zbytečně neuspěchá, odměna je dost poctivá. Nejvíc udělá karamelová šlehačka připravená den dopředu a jemný vanilkový diplomat, díky kterému působí větrníky slavnostně, ale pořád domácím způsobem.
Na
větrnících je zvláštní jedna věc. Položíte je na stůl a hned to vypadá, že se doma chystala velká událost. Přitom nejde o žádné kouzlení, spíš o dobré rozložení práce. Něco se udělá den předem, něco až druhý den, a nakonec už jen plníte a skládáte. U nás mizí hlavně při rodinných oslavách, ale párkrát jsem je pekla i obyčejně na víkend. Prostě ve chvíli, kdy byla chuť na něco trochu slavnostnějšího.
Tenhle recept nestojí na zkratkách, spíš na klidném postupu.
Karamelová šlehačka potřebuje pořádně vychladit, nemá rád dlouhé šlehání a žloutkový krém poleva z kuléru dá větrníkům přesně ten známý vzhled z cukrárny. Pokud si chcete ušetřit nervy, připravte si šlehačku i vanilkový základ už den předem. Druhý den se peče a plní podstatně líp. Recept na karamelové větrníky podle Josefa Maršálka
Příprava karamelové šlehačky: 20 minut Chlazení šlehačky: nejlépe přes noc Příprava vanilkového diplomatu: 20 minut Dokončení a plnění: 25 minut Ingredience, které budeme potřebovat Odpalovaná hmota 160 g hladké mouky 100 g plnotučného mléka 100 g vody 80 g másla 10 g krupicového cukru 3 g soli 5 vajec M Karamelová šlehačka 500 g smetany ke šlehání 33 % 40 g másla 100 g cukru krupice 2 g soli Vanilkový krém diplomat 500 g mléka 50 g kukuřičného škrobu 50 g másla 80 g žloutků, zhruba 4 žloutky 125 g cukru krupice 1 vanilkový lusk 250 g smetany 33 % Kulér (karamelová poleva) 100 g cukru krupice 150 g vody 200 g moučkového cukru Postup přípravy domácích větrníků podle Josefa Maršálka
1. Do středního hrnce nalijte mléko, přidejte vodu, sůl, cukr a nakonec máslo. Vše přiveďte k varu a v momentě, kdy směs začne vřít,
přisypte naráz hladkou mouku. Dále vařte a míchejte, až mouka po pár vteřinách absorbuje všechnu tekutinu a vznikne kompaktní hmota podobná těstu na knedlíky.
2. Hrnec odstavte z plotny a ještě horkou hmotu přendejte do mísy. Začněte ji propracovávat, ideálně pomocí robotu, a asi po minutě
začněte přidávat jedno po druhém vejce. Každé další vejce přidávejte až ve chvíli, kdy je to předchozí do hmoty dobře zapracované.
3. Po přidání všech vajec hmotu zkontrolujte, a pokud v ní najdete tužší kousky, vařečkou je zapracujte dovnitř hmoty. Tu pak pomocí robotu ještě krátce, asi deset vteřin, promíchejte. Než začnete odpalované těsto tvarovat (například do větrníků),
musí být vychladlé, ne teplé nebo vlažné.
4. Vychladlou odpalovanou hmotu naplňte do cukrářského sáčku s velkou hvězdicovou špičkou. Na plech vyložený papírem na pečení
nastříkejte větrníky – dělejte kolečka směrem od obvodu do středu. Protože během pečení zvětší asi třikrát svůj objem, dělejte je v dostatečné vzdálenosti od sebe.
5. Plech dejte do trouby vyhřáté na 200 °C, volte horní a spodní pečení, ne horkovzduch, a pomalu pečte. Prvních 25 minut
v žádném případě nesmíte troubu otevírat. Unikla by z ní totiž pára a hmota by klesla. Asi po 30 minutách by měly být větrníky hotové. Správně upečené větrníky jsou zlaté, na povrchu tvrdé a uvnitř suché.
Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku Pokračujte karamelovou šlehačkou
6. Do hrnce dejte
máslo, přisypte cukr krupice a sůl. Metličku mějte po ruce celou dobu a za stálého míchání uvařte zlatavý máslový karamel.
7. Polovinu
smetany zahřejte v jiném hrnci až k varu. Pak ji po třetinách přilévejte ke karamelu. Po každém přilití směs pořádně promíchejte, aby se spojila a nezůstaly v ní ztuhlé kousky karamelu.
8. Směs znovu přiveďte k varu a nechte ji provařit asi
1 minutu. Potom přilijte zbylou smetanu, promíchejte a uložte do lednice vychladit, ideálně přes noc. Pak připravte vanilkový základ
9. Do hrnce nalijte
mléko, přidejte semínka z vanilkového lusku, máslo, cukr, žloutky a kukuřičný škrob. Směs za stálého prošlehávání přiveďte k varu.
10. Jakmile začne krém vařit, nechte ho ještě asi
2 minuty probublat, aby zhoustl. Přendejte ho do misky, přikryjte fólií přímo na povrch a nechte úplně vychladnout.
11. Teď je na řadě
kulér. Do hrnce nasypte cukr krupice, přilijte trochu vody a uvařte tmavší karamel. Podle uvedeného postupu to trvá asi 1 minutu, ale důležitější než stopky je barva.
12. Zbylou
vodu přiveďte k varu a postupně ji přilévejte ke karamelu. Vždy promíchejte metličkou a krátce rozvařte. Hotový kulér potom vlijte do moučkového cukru a rozmíchejte na hladkou polevu.
13. Vychladlý
žloutkový krém krátce vyšlehejte dohladka. Opravdu stačí pár sekund, delší šlehání by ho mohlo zředit. Zvlášť vyšlehejte 250 g smetany dopevna a stěrkou ji opatrně vmíchejte do krému. Tím vznikne vanilkový diplomat.
14. Odleželou
karamelovou šlehačku vyšlehejte dopevna. Začněte na nižší otáčky a teprve potom přidejte. Hlídejte ji, protože u karamelové šlehačky se přešlehání stane rychleji, než člověk čeká.
15.
Upečené větrníky podélně rozkrojte tak, aby spodní díl zůstal o něco silnější a horní byl tenčí. Vrchní části namočte do kulérové polevy, nechte krátce okapat a položte stranou.
16.
Vanilkový diplomat přendejte do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a nastříkejte ho na spodní poloviny větrníků. Navrch přijde karamelová šlehačka, ideálně ze sáčku s řezanou trubičkou. Foto: Cooky.cz, Na spodní část větrníků naneste vanilkový krém, a něj karamelovou šlehačku, Přiklopte vrchní částí namočenou v polevě.
12. Nakonec nasaďte vršky s polevou. Hotové větrníky podávejte dobře vychlazené, nejlépe ještě v den plnění. V lednici vydrží do druhého dne, ale nejhezčí a nejlehčí jsou čerstvě naplněné.
Foto: Cooky.cz, Hotové větrníky podávejte řádně vychlazené, ideálně v den naplnění. Ještě pár rad na závěr k domácím větrníkům Když se vám karamel zdá už moc tmavý, je lepší začít znovu. Spálená hořkost je ve větrnících znát okamžitě. Krém šlehejte jen krátce. U vanilkového základu se dlouhé šlehání nevyplácí, protože může povolit a zřídnout. Plněné větrníky skladujte v chladu a nezakrývejte je těžkou fólií. Poleva pak zůstane hezčí a zbytečně se nesrazí. Pokud mají větrníky při servírování vypadat opravdu úhledně, nechte je po naplnění asi 20 minut v lednici a až potom je přeneste na tác. Krém trochu zpevní a vršky nebudou tolik ujíždět do stran.
Větrníky se šlehačkovým krémem a hořkou čokoládou: Zlatavý dezert z odpalovaného těsta
Větrník na plech s karamelovým krémem: Hlavně nebýt nedočkavá a neotvírat troubu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková