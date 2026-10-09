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Žloutenka dál trápí jižní Moravu, nejvíce nakažených je v Brně

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Dennívýzva
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Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů začalo opět přibývat.
Žloutenka dál trápí jižní Moravu, nejvíce nakažených je v Brně

Žloutenka dál trápí jižní Moravu, nejvíce nakažených je v Brně

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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