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Nejsem nostalgik: Verstappen neplánuje následovat Vettela

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Max Verstappen má na kontě čtyři tituly mistra světa a více než 70 vítězství, ale v Singapuru se mu zatím nikdy nepodařilo vyhrát. Vzhledem ke zlepšené formě Red Bullu bude cílem Nizozemce tuto statistiku o víkendu změnit.
Nejsem nostalgik: Verstappen neplánuje následovat Vettela

Nejsem nostalgik: Verstappen neplánuje následovat Vettela

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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