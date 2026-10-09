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Horáckou arénu čeká kolaudace. Stále jsou na ní nedodělky, třeba u navigačního systému

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Roky očekávaná stavba – jihlavská Horácká multifunkční aréna – má za sebou první rok provozu. Nyní stále ještě funguje ve zkušebním provozu, a to na jeden rok, a v dohledné době proběhne její kolaudace.
Horáckou arénu čeká kolaudace. Stále jsou na ní nedodělky, třeba u navigačního systému

Horáckou arénu čeká kolaudace. Stále jsou na ní nedodělky, třeba u navigačního systému

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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