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Komunistický režim chtěl západní džíny vytlačit domácí polyesterovou náhražkou. Látka bez indiga se ale nedala oprat a ve školách znamenala totální znemožnění

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Tuzexové bony, italské Rifle, vaření v Savu a marné pokusy socialistických textilek. Proč byly džíny v ČSSR symbolem statusu a stály třetinu výplaty.
Detail zadní kapsy klasických džínových kalhot z tmavého denimu s prošíváním a červenou etiketou

Detail zadní kapsy klasických džínových kalhot z tmavého denimu s prošíváním a červenou etiketou

Zdroj: carianoff / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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