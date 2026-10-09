Výstavba nového zimního stadionu v Hluboké nad Vltavou pokročila do další fáze. Osm měsíců od poklepání na základní kámen má hala střechu i tribunu a začíná získávat konkrétní podobu. Po počátečním zdržení kvůli přeložení trafostanice pokračují práce podle plánu.
Zimní stadion na Hluboké ozdobila glajcha. Stavba už má střechu i tribunu
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