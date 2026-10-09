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Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděli

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„Všichni o tom věděli,“ prohlásil kanadský reprezentační trenér Jesse Marsch o finančních prohřešcích Manchesteru City a dodal, že by klub měl sestoupit. Bývalý kouč Leeds se po verdiktu nezávislé komise nebál ani narážky na Haalandův přestup.
Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděli

Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděli

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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