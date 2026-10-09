Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděli

Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý trenér Leedsu žádá pro City sestup. Podivná kauza Haaland a všichni o jejich podvodech věděliZdroj: Manchester City
Článek byl publikován 09.10.2026 10:48
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