Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví

Většina domácností hlídá spotřebu u lednice, pračky nebo trouby. Ten pravý žrout proudu se ale často krčí jinde, kde ho nikdo nepodezírá, a tiše běží celý rok. Stačí jeden starší kus a účet za elektřinu naroste o částku, jakou byste od něj nečekali. Kde ho hledat a jak poznáte, že vám peníze mizí právě tady?
Starý mrazák, na který jste dávno zapomněli
Projděte si předsíň, chodbu nebo komoru. Pokud tam máte starší samostatný mrazák nebo druhou lednici z dob, kdy se energetické třídy ještě značily plusy, máte velkou část odpovědi. Právě tyhle letité kusy bývají největšími skrytými odběrateli proudu v bytě.
Rozhodující je provozní doba. Takový spotřebič běží nepřetržitě, ve dne v noci a celý rok bez jediné pauzy. I malý okamžitý příkon se za takovou dobu nasčítá do úctyhodného čísla. Většina lidí navíc tenhle mrazák využívá sotva z poloviny, nebo v něm roky leží pár věcí, na které si už ani nevzpomenou.
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Starší chladicí technika stárne hlavně uvnitř. Kompresor po patnácti letech ztrácí účinnost, izolační pěna ve stěnách propouští teplo a těsnění kolem dveří už nedoléhá tak, jak má. Spotřebič proto musí chladit intenzivněji a bere si víc proudu za stejný výsledek.
K tomu se přidává námraza. U modelů bez automatického odmrazování se na stěnách tvoří vrstva ledu, která působí jako nežádoucí izolace. Už pětimilimetrový povlak zvedne spotřebu zhruba o desetinu, dvoucentimetrová vrstva klidně o třetinu. Když k tomu připočtete poloprázdný vnitřek, do kterého při každém otevření napadá teplý vzduch, máte návod na vysoký účet.
Vrstva námrazy na stěnách starého mrazáku funguje jako izolace a může zvednout jeho spotřebu až o třetinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik vás jeden zapomenutý spotřebič stojí za rok
Čísla mluví jasně. Starý mrazák starší deseti let spotřebuje běžně 400 až 700 kilowatthodin ročně. Moderní úsporná lednice se přitom vejde zhruba do 110 až 250 kilowatthodin. Ten nejzanedbanější kus v předsíni tak dokáže spolknout i šestinásobek toho, co dnešní úsporná chladnička v kuchyni.
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Při ceně elektřiny, která se v roce 2026 v nejběžnější domácí sazbě pohybuje kolem 7 až 8 korun za kilowatthodinu, to znamená zhruba tři až pět tisíc korun ročně. A to za jediný spotřebič, který třeba pořádně ani nevyužíváte. Provoz úsporné lednice vyjde většinou výrazně levněji, u nejúspornějších modelů i pod tisíc korun za rok.
Přehledně to srovnává následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Roční náklad na elektřinu Starý mrazák (starší 10 let) 400 až 700 kWh zhruba 3 000 až 5 000 Kč Moderní úsporná lednice 110 až 250 kWh u nejúspornějších modelů i pod 1 000 Kč Jak poznáte, že vám doma mizí proud
Nejjistější je spotřebu prostě změřit. Zásuvkový měřič spotřeby koupíte v prodejně elektra za dvě stě až pět set korun. Stačí ho nasadit na zásuvku, zapojit do něj mrazák a po pár dnech vidíte přesně, kolik proudu bere. Dražší modely navíc samy spočítají, na kolik korun vás provoz vyjde.
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Napovědět umí i samotný energetický štítek. Od března 2021 platí v Evropské unii jednotná stupnice A až G, kde A je nejúspornější. Pokud váš mrazák žádný takový štítek nemá nebo na něm svítí dávno zrušené označení s plusy, jde skoro jistě o pamětníka s vysokou spotřebou.
Co s tím: odmrazit, zaplnit, nebo rovnou vypnout
Pokud spotřebič opravdu potřebujete, zaměřte se na několik věcí: – odmrazit spotřebič a dostat led ze stěn pryč; – zkontrolovat těsnění; – otřít prach z mřížky na zadní straně; – držet teplotu na minus osmnácti stupních, protože každý stupeň navíc dolů zvedá spotřebu o několik procent zbytečně; – zaplnit volné místo, protože plná mraznička drží chlad lépe než poloprázdná.
Nejvíc ale ušetříte jednoduchým krokem. Jestli v mrazáku leží jen pár sáčků, které byste v klidu přesunuli do mrazáku v kuchyni, spotřebič odpojte. Vypnutý přístroj nespotřebuje nic. Pořizovat nový spotřebič jen kvůli úspoře se totiž často nevyplatí, protože návratnost bývá delší než zbývající životnost. S výměnou proto počkejte, dokud starý kus nedoslouží sám.
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Zdroje: https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.nespechej.cz/clanky/velky-prehled-ktere-domaci-spotrebice-sezerou-nejvice-elektriny-prvni-3-mnohe-prekvapi-20260901-10109.html, https://www.innogy.cz/radce/blog/cena-elektriny-2026/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/lednice/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/
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