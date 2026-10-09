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Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví

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Většina domácností hlídá spotřebu u lednice, pračky nebo trouby. Ten pravý žrout proudu se ale často krčí jinde,...
Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví

Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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