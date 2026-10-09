Sousedé si všimli změn už před měsíci. Martin Chobot se stěhoval do zděděného domku, Ewa Farna zůstala ve Všenorech sama

Český showbyznys zaskočilo oznámení zpěvačky Ewy Farne a jejího manžela Martina Chobota ze 3. října. VIP život připomíná, že na sociálních sítích napsali, že se rozhodli jít každý svou cestou, a dodali, že k tomu došlo „před několika měsíci“. Jenže pro lidi, kteří bydlí v úzkých uličkách pod Pražským hradem, to nebyla novinka. Podle svědectví, která zprostředkoval Blesk, sousedé Chobota vídali u jeho zděděného domku stále častěji. „Vídáme ho tady teď velmi často. Určitě víc než dřív,“ řekl jeden z nich. A Martin Chobot sám dal veřejnosti stopu už v květnu, jen ji tehdy nikdo nečetl jako vztahovou.
Lavička na Novém Světě jako místo rozhodnutí
Nový Svět je malebná enkláva na Hradčanech, pár set metrů od Pražského hradu. Malé domky, dlážděné uličky, ticho, které v centru Prahy nemá obdobu. Jeden z těch domků patřil Chobotovu dědečkovi, grafikovi Vladimíru Suchánkovi, a po jeho smrti přešel na vnuka. V květnu dal Chobot na sociální sítě příspěvek, který tehdy vypadal jako promo k novému singlu. „Nový Svět je pro mě srdcová záležitost. Loni, v nelehkém období, jsem tam často seděl na místní lavičce a přemýšlel… rozhodl se pro nový svět uvnitř sebe,“ prozradil. V rozhovoru pro Headliner pak mluvil otevřeněji: o rozcestí, depresích, úzkostech, sebedestruktivních vzorcích a potřebě zastavit se. Zpětně ta slova získávají druhou vrstvu. Nebyla jen o tvorbě. Byla i o vztahu.
Právě kontrast mezi veřejným a soukromým dělá příběh tak těžko čitelným. Ještě v červnu spolu Farna a Chobot vystoupili na vyprodaném koncertě v pražském Edenu, zazpívali duet „Ta o nás“ a před tisíci diváky se políbili. Podle říjnového prohlášení přitom rozhodnutí o rozchodu mohlo být v tu chvíli už blízko, nebo dokonce hotové. Farna mezitím v rozhovorech pro Deník N a Radiožurnál mluvila o přehlcení, křehkosti, terapiích a neustálém přepínání mezi prací a rodinou. „Zapomínáme si dovolovat slabost,“ řekla v červnu. Ani jednou nezmínila rozchod. Ale popsala životní rytmus, ve kterém se něco lámalo.
Dvě adresy, jedna rodina
Všenory, obec na jihozápadním okraji Prahy, byly rodinným zázemím páru. Všenorský zpravodaj už v roce 2021 psal, že tu zpěvačka žije se svou rodinou. Pár má dvě děti, syna Artura a dceru Ellu. Ve společném prohlášení zdůraznili, že zůstávají „milujícími rodiči a rodinou“. Z právního hlediska platí od ledna 2026 novela, podle níž se u manželů s nezletilými dětmi řeší rozvod i poměry dítěte v jednom soudním řízení. Co se týče majetku: domek na Novém Světě, který Chobot získal děděním, do společného jmění manželů podle zákona typicky nepatří. Ostatní společný majetek se vypořádává dohodou nebo soudem.
Pokud někdo čekal, že rozchod zastaví kariéru Farne, zatím se tak neděje. Na jejím oficiálním webu visí koncerty na jaro a léto 2027 bez jediné stopy po rušení. Zasedá v porotě SuperStar. Chobot se věnuje sólové tvorbě a Nový Svět se stal nejen jeho adresou, ale i ústředním motivem jeho posledního singlu. Podle nás je nejsilnější vrstvou celého příběhu právě ta geografická. Rozchod nebyl jednorázový zlom, ale postupný přesun každodennosti do dvou oddělených míst, z jednoho domu ve Všenorech do dvou životů vzdálených od sebe dvacet kilometrů. Sousedé na Novém Světě to viděli dřív než Instagram.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová