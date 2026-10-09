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Sousedé si všimli změn už před měsíci. Martin Chobot se stěhoval do zděděného domku, Ewa Farna zůstala ve Všenorech sama

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Rozchod Ewy Farné a Martina Chobota byl v okolí pražského Nového Světa čitelný dávno před říjnovým oznámením na Instagramu.
Sousedé si všimli změn už před měsíci. Martin Chobot se stěhoval do zděděného domku, Ewa Farna zůstala ve Všenorech sama

Sousedé si všimli změn už před měsíci. Martin Chobot se stěhoval do zděděného domku, Ewa Farna zůstala ve Všenorech sama

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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