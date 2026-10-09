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Největší tajemství zesnulé lásky Gotta: Detaily z početí Dominiky

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Stačila jediná noc a život Karla Gotta (†80) se navždy změnil. Legendární zpěvák tehdy ještě netušil, že se svou milenkou Antonií Zacpalovou počal dceru Dominiku (53). Někdejší tanečnice před lety odhalila detaily jejich románku i osudového večera. A přiznala, proč před Gottem těhotenství tajila.
Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku.

Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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