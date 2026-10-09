Největší tajemství zesnulé lásky Gotta: Detaily z početí Dominiky

Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku. Antonie Zacpalová s dcerou Dominikou Gottovu. Gott vždy všechny své dcery podporoval. Dominika má neustále finanční problémy. Lucie nemá na tantiémy nárok. Dominika Gottová v roce 2008. Dominika vyrůstala díky otci pod mediálním drobnohledem Dominika a nevlastní sestra Lucie Dominika Gottová byla od otce vyplacena Psychické problémy se na ní hodně podepsaly Od otce dostala šest milionů korun Dominika Gottová se zřekla dědického práva
Stačila jediná noc a život Karla Gotta (†80) se navždy změnil. Legendární zpěvák tehdy ještě netušil, že se svou milenkou Antonií Zacpalovou počal dceru Dominiku (53). Někdejší tanečnice před lety odhalila detaily jejich románku i osudového večera. A přiznala, proč před Gottem těhotenství tajila.
Gott v obklopení žen
Karel Gott měl během svého života mnoho obdivovatelek. S tanečnicí Antonií Zacpalovou se seznámil v prosinci roku 1968 během natáčení videoklipu k písni Lady Carneval. Mezi dvojicí okamžitě přeskočila jiskra.
"Během natáčení a během pauz jsme se několikrát střetli pohledem. Asi si říkal, že nevypadám nejhůř. A odpoledne, když natáčení skončilo a měli jsme se rozloučit, se mě zeptal, jestli nemám večer čas a zájem se sejít," zavzpomínala Zacpalová pro Blesk. První rande skončilo u Gotta doma
Antonie na zpěvákovo pozvání kývla. Dvojice se sešla na náměstí Jiřího z Poděbrad a následně zamířila do Klášterní vinárny na Národní třídě. Příjemný večer nakonec pokračoval v Gottově domě v Kobylisích.
"Bylo evidentní, že mě balí, že se mu líbím," přiznala tanečnice, která si však o společné budoucnosti nedělala žádné iluze. "V té době měl Karel objektů zájmu mnohem více a já si nedělala iluze, že by ze mě chtěl udělat svoji jedinou a oficiální přítelkyni," uvedla. Následující ráno se rozloučili. Gott jí slíbil, že zavolá, ale dlouho se neozýval. Během následujících měsíců se ještě několikrát setkali, jejich románek však postupně vyšuměl. Osudová noc změnila všechno
Zlom nastal až na podzim roku 1972. Antonie se tehdy dozvěděla, že Gott natáčí na Kavčích horách, a rozhodla se ho navštívit. Po skončení natáčení jí zpěvák nabídl odvoz domů. Jenže místo toho zamířil k sobě.
"Ale když měl na Vinohradské třídě odbočit ke mně, pokračoval místo toho stále rovně až k sobě domů," popsala Zacpalová nečekané pokračování večera. Právě tehdy byla počata jejich společná dcera. "Bylo to velmi příjemné překvapení. A ano, šla jsem k němu s tím, že by to tak eventuelně mohlo být. Toho vlahého podzimního dne roku 1972 byla počata má dcera Dominika," odhalila. Těhotenství před Gottem zatajila
Když Antonie zjistila, že je těhotná, měla obrovskou radost. Zároveň se však obávala zpěvákovy reakce. Bála se, že by dítě nechtěl a mohl by ji přemlouvat k interrupci. Rozhodla se proto, že mu o těhotenství neřekne. V roce 1973 porodila dceru Dominiku. Gott se o jejím narození dozvěděl až o půl roku později. Přestože se snažil otcovství před veřejností utajit, matku i dceru finančně zabezpečil. Pravda o jeho prvorozené dceři vyšla najevo až v roce 1982 v německém tisku.
Gottovi zůstala věrná celý život
Přestože se Antonie nikdy nestala Gottovou oficiální partnerkou, na slavného zpěváka nezanevřela. Naopak ho považovala za svou osudovou lásku. Jak Dominika Gottová popsala v knize Můj táta Karel, její maminka si po románku se zpěvákem již nikoho dalšího nenašla. Gottovi zůstala citově věrná až do konce života.
Zdroj: Aplausin.cz/Blesk.cz