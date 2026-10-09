Nejhorší chyba při ohřívání polévky. Dělá ji 20 % Čechů a ani o tom neví

Zbyla vám po obědě půlka hrnce polévky a vy ji během týdne postupně dojídáte. Pokaždé hrnec postavíte na sporák, necháte probublat a nandáte si talíř. Zní to jako běžná domácí praxe, u které nemůže být nic špatně. Jenže právě tady se schovává chyba, kterou si málokdo spojí se zažívacími potížemi, které ho pak den nebo dva trápí.
Převaříte to a je to? Právě v tom je ten omyl
Spousta lidí věří, že když polévku pořádně provaří, zabijí v ní cokoli nebezpečného. Proto klidně stejný hrnec ohřívají třeba čtyřikrát za sebou a mezitím ho vracejí do lednice nebo nechávají stydnout na lince.
Potíž je v tom, že každé takové kolo dává bakteriím novou šanci. Když polévku zahřejete, necháte vychladnout a zase ohřejete, pokaždé projde teplotami, ve kterých se mikroorganismy nejvíc množí. Odborníci na výživu se shodují na jednoduchém pravidle: ohřívejte jen jednou a jen tolik, kolik opravdu sníte. Zbytek nechte v chladu nedotčený.
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Platí to i pro polévku jako celek, nejen pro samotnou rýži nebo maso v ní. Riziko totiž nezmizí ani ve chvíli, kdy je riziková surovina rozmíchaná ve větším jídle.
Proč polévku ani var nezachrání
Tady přichází nepříjemné překvapení. Některé bakterie var přežijí. Jednou z nich je Clostridium perfringens, kterou husté polévky a omáčky hostí úplně běžně. Jak vysvětlila hygienička Stanislava Kutějová z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, bakteriím se nejvíc daří v teplotách zhruba od 10 do 50 °C, kde se množí mimořádnou rychlostí. Když pak polévka chladne pomalu, probudí se k životu i jejich spory a počet bakterií prudce vyletí.
Ještě horší je, že některé toxiny teplu odolávají. Toxin bakterie Bacillus cereus přečká i opětovný var, takže ho z polévky žádným ohřevem nedostanete pryč. A protože ho neodhalíte čichem ani pohledem, polévka navenek působí úplně běžně, přestože v ní už dávno nic v pořádku není.
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Přesné číslo, kolik domácností ohřívá polévku špatně, nikdo nesleduje. Průzkum pro Ministerstvo zemědělství z loňského roku ale ukázal, že základní pravidla bezpečného zacházení s jídlem nezná víc než pětina Čechů, tedy zhruba každý pátý. A správné chlazení i ohřívání mezi tato pravidla patří.
Svou roli hraje i mikrovlnka, po které většina z nás sáhne nejčastěji. Teplo se v ní ale do jídla nedostává stejnoměrně. Zatímco po obvodu se polévka vaří, uprostřed zůstává sotva vlažná. A právě v tom vlažném středu bakterie v klidu přežijí, zatímco vy máte pocit, že je jídlo horké, a tudíž bezpečné.
Mikrovlnka prohřívá polévku nerovnoměrně a ve vlažném středu bakterie snadno přežijí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak ohřívat polévku správně
Dobrá zpráva je, že obrana je jednoduchá a nestojí nic navíc. Stačí změnit pár zvyků.
Přečtěte si také: Tahle cukřenka z jídelní soupravy stála v ČSSR pár korun. Dnes ji sběratelé z Německa vykupují až za 12 000 Kč Naberte si z hrnce jen porci, kterou hned sníte, a tu ohřejte. Zbytek nechte v lednici, dokud po něm znovu nesáhnete. Při ohřevu polévku pořádně prohřejte v celém objemu, ideálně ji nechte krátce probublat, aby i uprostřed dosáhla aspoň 70 až 75 °C. V mikrovlnce ji během ohřevu promíchejte, ať se teplo rozloží rovnoměrně.
Zbytek po vaření schovejte do chladu co nejdřív, nejpozději do dvou hodin. Když se v kuchyni za letních veder drží přes 32 °C, máte na to času ještě míň, zhruba hodinu. Velký hrnec ale nestavte do lednice horký. Zahřál by i ostatní potraviny a uvnitř by stydl pomalu. Přelijte polévku radši do několika nižších misek, ve kterých teplota klesne mnohem svižněji než v jednom objemném hrnci, a teprve pak je dejte do lednice nastavené pod 5 °C.
A ještě jedna rada na závěr. Pokud si nejste jistí, jak dlouho už polévka v lednici je, nebo kolikrát prošla ohřevem, nespoléhejte na to, jak vypadá. Raději ji vyhoďte. Pár korun za vylitou polévku je vždycky levnější než pokažený víkend na záchodě.
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Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/co-se-stane-kdyz-date-horky-hrnec-primo-do-lednice-hygienicka-vysvetlila-kde-cesi-delaji-nejvetsi-chybu-20260811-9776.html, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/mikrovlnka-bakterie-otrava-jidlem/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/12286-potraviny-opakovany-ohrev, https://www.ireceptar.cz/zdravi/ohrivani-zbytku/, https://bezpecnostpotravin.cz/duvera-lidi-v-bezpecnost-potravin-na-ceskem-trhu-je-vysoka-chybi-jim-ale-jistota-jak-s-nimi-spravne-zachazet/