StarDance čeká poslední ročník Ebena a Kostkové. Sobotní start Petry Nesvačilové je kvůli zranění v ohrožení

StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize StarDance: Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, FOTO: distr. Česká teelvize
Čtrnáctá řada taneční soutěže StarDance odstartuje na televizních obrazovkách už v sobotu 10. října. Pro moderátora Marka Ebena a jeho kolegyni Terezu Kostkovou půjde po dvaceti letech o vůbec poslední ročník. Jejich loučení s pořadem i premiéru obměněné poroty však těsně před začátkem narušily nečekané zdravotní komplikace jedné ze soutěžících. Zranění těsně před prvním přenosem
Ve čtvrtek odpoledne se objevila zpráva o naštípnutém kotníku herečky Petry Nesvačilové. Její účast v úvodním přímém přenosu tak zůstává nejistá. K situaci se vyjádřila bezprostředně po incidentu velmi stručně.
„Já doufám, že ano. Teď jsem na zkoušce a víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Nezlobte se,“ odpověděla pro deník Blesk na dotaz, zda o víkendu nastoupí.
Česká televize si prozatím nechává všechny možnosti otevřené. PR koordinátor pořadu Josef Ducký potvrdil, že rozhodnou nejbližší hodiny.
„V tento moment nemůžeme vyloučit žádnou variantu, rozhodne následujících 48 hodin a především to, jak se bude cítit Petra, která je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby tančit mohla,“ popsal Ducký. Smůla navíc před pár týdny potkala i jejího tanečního partnera Filipa Hudlického. Ten zrovna opouštěl trénink, když narazil do dveří a rozrazil si hlavu o kliku. Moderátoři se loučí
Soutěž čeká v budoucnu zásadní personální obměna. Tereza Kostková s Markem Ebenem letos oznámili, že pořadem provázejí naposledy. Za dvě dekády práce si oba vytvořili vlastní mechanismy, jak zvládat stres z živého vysílání.
„Doma strávíte spoustu času přípravou, a pak vás napadne nějaká volovina ve studiu nebo při přenosu a ta většinou vyjde nejlíp. Ale mám pocit, že kdyby člověk neseděl nad přípravou, nestane se to,“ popsal svůj přístup k moderování Marek Eben.
Tereza Kostková sází při přenosu především na přirozenost.
„Čím víc to bude vyumělkované a připravené, tím víc se můžu trefovat mimo terč. Takže vždy vycházím z přítomných emocí,“ vysvětlila.
Sázkové kanceláře už začaly spekulovat o možných nástupcích. K hlavním favoritům na uvolněné místo podle bookmakerů patří herec
. Ten podobné úvahy bere s nadhledem. Václav Kopta „Spíš mě to pobavilo. Na jednu stranu vás to potěší, když někoho vůbec napadne taková myšlenka, že zrovna Kopta by se měl stát nástupcem Marka Ebena,“ reagoval herec. Sám dodal, že se raději bude dál držet pořadu Peče celá země. Nová tvář v porotě a jeden návrat
Úpravy neminuly ani hodnocení tanečních výkonů. Za porotcovský stůl usedne zcela nová členka, choreografka Jana Burkiewiczová. Sama prošla tvrdou taneční průpravou a za porotcovským stolem chce hledat především charisma a emoce. V televizních materiálech slibuje upřímnost a absenci planých pochval.
Po pauze se do role porotce vrací Zdeněk Chlopčík, který i nadále trvá na přísném posuzování předvedených výkonů bez ohledu na odpracované hodiny. Zavedenou sestavu doplní Tatiana Drexler a bavič Richard Genzer.
Na parketu se potká tenista i kaskadérka
Divákům se letos představí deset nových osobností. Bývalý profesionální tenista Radek Štěpánek vytvořil pár s Vandou Bartošovou Dětinskou. Nabídky do soutěže dostával podle svých slov zhruba pět let. „
Odpadlo mi cestování po turnajích, což mi umožnilo zorganizovat si čas a konečně přijmout nabídku České televize,“ uvedl.
Nejstarší účastnicí se stala šestašedesátiletá kaskadérka Hanka Dvorská, kterou provede Michal Kurtiš. Dvorská od patnácti let skáče z letadla a dvě desetiletí dublovala herečky v riskantních scénách pro zahraniční produkce. Nedávno se objevila teké v reality show Asia express. Do soutěže nastupuje s endoprotézou kolene a jejím cílem je tančit tak, aby handicap nebyl poznat.
Mezi dalšími soutěžícími se objeví zpěvák Vojtěch Dyk s rakouskou tanečnicí Catharinou Málek. Dyk označil svůj taneční pár za mimořádně vysoký.
„Oba dva jsme vcelku vysocí, takže jsem nás rovnou označil za funny couple. Protože už když jsme si zavazovali tkaničky u bot, vypadalo to, jako když se dvě žirafy chtějí v savaně napít,“ zavtipkoval.
Herečka Sara Sandeva si před přijetím nabídky vzala čas na rozmyšlenou kvůli časové náročnosti projektu. Zpěvačka Marta Jandová dříve pozvánky odmítala kvůli dceři, letos však po letech kývla. Sestavu soutěžících doplňují herec Tomáš Matonoha, hudebník Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček, herečka Luciana Tomášová a herec a student filmové režie Tomas Sean Pšenička.
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