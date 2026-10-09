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Každý den jedli jablka. Pak přišly výsledky jejich krevních testů

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Dennívýzva
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Běžné jablko ze supermarketu dokáže víc než drahé exotické plody. Vědci zjistili, že pravidelná konzumace ovlivňuje cholesterol i cévy – ale jen když ho jíte správně.
Každý den jedli jablka. Pak přišly výsledky jejich krevních testů

Každý den jedli jablka. Pak přišly výsledky jejich krevních testů

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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