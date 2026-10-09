Každý den jedli jablka. Pak přišly výsledky jejich krevních testů

Leží v košíku na stole, stojí pár korun a většina lidí si ho ani nevšimne. Jablko je tak obyčejné, že ho snadno přehlédneme ve prospěch acai, goji nebo jiných exotických superpotravín. Přitom právě toto nenápadné ovoce skrývá kombinaci látek, která dokáže působit na cholesterol, cévy i hladinu cukru v krvi.
Proč jablka nejsou jen o vitaminu C
Kdybyste srovnávali jablka podle obsahu vitamínů a minerálů, mezi šampiony by se nedostala. Vitamínu C mají méně než citrusy, vápníku méně než mléčné výrobky, železa méně než špenát.
Jejich skutečná síla tkví jinde – v kombinaci rozpustné vlákniny a polyfenolů. Právě tyto dvě složky společně ovlivňují metabolismus způsobem, který izolované vitamíny nedokážou.
Rozpustná vláknina, zejména pektin, vytváří v trávicím traktu gelovou hmotu. Ta zpomaluje vstřebávání živin a pomáhá regulovat hladinu cholesterolu. Zároveň funguje jako prebiotikum – vyživuje prospěšné bakterie v tlustém střevě, což má zásadní vliv na celkovou imunitu a trávení.
Polyfenoly jako kvercetin, katechiny nebo kyselina chlorogenová pak působí jako antioxidanty. Výzkumy je spojují s ochranou cév, snížením oxidačního stresu a pozitivním vlivem na zánětlivé procesy v těle.
Jíst se musí se slupkou
Kdo jablko loupe, připravuje se o podstatnou část toho nejcennějšího.
Slupka a vrstva těsně pod ní obsahuje dvakrát až čtyřikrát více fenolických sloučenin než dužina.
Pokud nemáte zdravotní důvod, kvůli kterému nemůžete slupku jíst, stačí jablko důkladně omýt a sníst celé. Navíc platí, že staré odrůdy často obsahují vyšší koncentraci bioaktivních látek než moderní šlechtěné variety zaměřené na sladkost, velikost a vzhled.
Co ukázaly krevní testy po dvou měsících
Vědci z University of Reading sledovali skupinu lidí s mírně zvýšeným cholesterolem, kteří po dobu osmi týdnů jedli dvě jablka denně.
Výsledky krevních testů ukázaly prokazatelné snížení celkového i LDL cholesterolu – tedy toho „špatného" cholesterolu.
Zároveň se zlepšil stav cév. Rozpustná vláknina totiž nejen zpomaluje vstřebávání cholesterolu, ale podporuje i jeho vylučování z organismu.
Podobně působí jablka na hladinu cukru v krvi. Přestože obsahují přírodní cukry, vláknina zajišťuje, že se do krve uvolňují postupně. Celé jablko proto ovlivňuje tělo úplně jinak než džus nebo sladký nápoj, kde je vláknina odstraněna.
Dlouhodobé studie navíc ukazují, že pravidelná konzumace celého ovoce včetně jablek je spojena s nižším rizikem rozvoje cukrovky 2. typu. Jablko samozřejmě není lék – ale jako součást pestré stravy může hrát důležitou roli.
Prospěch z něj má i srdce. Vláknina, polyfenoly a další látky společně přispívají k podpoře zdraví cév, regulaci krevního tlaku a snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.
Není potřeba hledat zázraky v exotice
Celé jablko se slupkou je levným zdrojem vlákniny, polyfenolů a bioaktívních látek, které tělo skutečně využije. Není to zázračný lék na vysoký cholesterol ani cukrovku. Ale jako součást vyvážené stravy může být jedním z těch malých každodenních návyků, které mají z dlouhodobého hlediska velký význam.
Zdroje článku: centaur.reading.ac.uk, azet.sk, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková