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Opilý státní zástupce naboural vozem Lexus dvě auta a ujel. Nadýchal přes tři promile

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Silně opilý státní zástupce v Plzni naboural dvě zaparkovaná auta a od nehody ujel. Policie ho následně zastavila při silniční kontrole nedaleko Plzně. Řidič nadýchal přes tři promile alkoholu. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Opilý státní zástupce naboural vozem Lexus dvě auta a ujel. Nadýchal přes tři promile

Opilý státní zástupce naboural vozem Lexus dvě auta a ujel. Nadýchal přes tři promile

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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