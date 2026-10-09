Cejle na Jihlavsku staví na místě bývalého družstva prodejnu. Fungovat má i v noci

Cejle měla prodejnu potravin do konce loňského roku. „Prodejnu od roku 1991 provozovala paní Dana Šteflová. Důvodem byly zdravotní potíže, které jí již neumožňovaly v této náročné práci pokračovat. Paní Daně Šteflové patří velké poděkování za její dlouholetou poctivou práci, vstřícnost a ochotu pomáhat zákazníkům. Mnozí z nás si jistě vzpomenou, kolikrát nám vytrhla trn z paty, když jsme si večer vzpomněli, že nám doma chybí pečivo, mléko nebo něco k večeři. Obchod však nebyl jen místem, kde se nakupovalo. Lidé se zde potkávali, prohodili pár slov, dozvěděli se novinky z obce nebo si odnesli úsměv a milé slovo. Za to vše jí patří naše upřímné poděkování,“ sdělila Jihlavské Drbně starostka Pavlína Nováková.
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A dodává, že teprve po uzavření prodejny si lidé v Cejli naplno uvědomili, jak moc zde obchod chybí. A události nyní nabraly rychlý spád. „Protože v současnosti nemáme k dispozici vhodné volné prostory, rozhodli jsme se pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. V září byla zahájena výstavba nového samoobslužného obchodu s plánovaným provozem 24/7. Jde o důležitou investici do budoucnosti Cejle a další krok ke zkvalitnění občanské vybavenosti. V době, kdy v mnoha menších obcích kamenné prodejny zanikají, chceme našim obyvatelům zachovat možnost pohodlného nákupu přímo v místě bydliště,“ vysvětluje Nováková s tím, že cílem je vytvořit moderní prodejnu, která bude odpovídat potřebám dnešních obyvatel, ale zároveň neztratí lidský rozměr, jenž byl pro původní obchod tak typický.
Obchod bude fungovat ve dvou režimech
„Provoz obchodu plánujeme rozdělit do dvou režimů. V dopoledních hodinách bude prodejna otevřena s obsluhou. Zákazníci si budou moci koupit čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu, uzeniny a další základní potraviny. Obsluha jim ráda nakrájí salámy či jiné uzeniny podle jejich přání a pomůže s nákupem. Tento způsob prodeje ocení zejména starší občané, pro které je osobní kontakt a možnost obrátit se na prodavačku důležitou součástí nakupování,“ popisuje Pavlína Nováková.
A když v prodejně nebude přítomná obsluha, tak si i tak lidé budou moci nakoupit. Bude totiž fungovat v režimu 24/7, podobně jak je tomu od loňského roku třeba v Horních Dubenkách.
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Na výstavbu prodejny obec nebude čerpat žádné dotace. „A proto budeme muset hledat potřebné finanční prostředky především ve vlastních zdrojích. I z tohoto důvodu chceme co nejvíce prací, které to umožní, zajistit brigádnicky a svépomocí. Každá takto odvedená práce může pomoci snížit náklady a přiblížit nás k dokončení celého projektu,“ dodává starostka s tím, že nejen jejím přáním je, aby prodejna přivítala své první zákazníky nejpozději příští rok v červnu.
Prodejna v režimu 24/7 od loňska funguje například ve zmíněných Horních Dubenkách. I zde, stejně jako v Cejli, obchod zcela chyběl. To nezapomněla zmínit další oslovená starostka - Lenka Charvátová z Batelova. „V Cejli i Dubenkách obchod neměli. U nás v Batelově takový obchod momentálně nepotřebujeme,“ sdělila redakci Drbny.