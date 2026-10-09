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Cejle na Jihlavsku staví na místě bývalého družstva prodejnu. Fungovat má i v noci

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Lidé v Cejli na Jihlavsku už příští rok nebudou muset za nákupy do větší obce. Obchod s potravinami zde v současné době chybí, proto se obec rozhodla pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. Stavební práce se už rozběhly.
Cejle na Jihlavsku staví na místě bývalého družstva prodejnu. Fungovat má i v noci

Cejle na Jihlavsku staví na místě bývalého družstva prodejnu. Fungovat má i v noci

Zdroj: Obec Cejle
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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