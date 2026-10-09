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Čtyři roky nevěděli, kdo je zavražděná dívka z Letňan. Pak ji pomohla poznat tvář vymodelovaná z lebky

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Dennívýzva
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V roce 1975 našla policie v Letňanech tělo neznámé dívky. Její totožnost a jméno vraha pomohl policii odhalit až nezvyklý postup a přesný hliněný model z lebky.
Kriminalistická rekonstrukce obličeje pomohla určit totožnost dívky.

Kriminalistická rekonstrukce obličeje pomohla určit totožnost dívky.

Zdroj: FOTO:Vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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