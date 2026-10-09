Češi našli chorvatský ostrov, kde je v listopadu až 17 stupňů a apartmán stojí jako před 10 lety, berou ho útokem

Zatímco v Česku se v listopadu ráno škrábe námraza z oken a přes den teploměr sotva vyleze nad pět stupňů, kousek za hranicemi existuje místo, kde se ještě dá sedět venku u kávy jen v košili. Chorvaté tomu ostrovu přezdívají chorvatská Madeira a čím dál víc Čechů zjišťuje, že právě pozdní podzim tu umí být příjemnější než rozpálené léto. Hvar totiž v říjnu a listopadu ukazuje úplně jinou tvář, než na jakou jsou davy z přeplněných pláží zvyklé.
Proč Češi míří na Jadran, když doma opadá listí
Dovolená u moře dávno nekončí koncem srpna. Zájem o podzimní Chorvatsko roste rok od roku a hoteliéři i trajektové společnosti se tomu přizpůsobují, takže se sezona protahuje skoro až do adventu. Láká jednoduchá rovnice. Počasí je mírnější než doma, ceny spadnou na zlomek letních a historická centra měst konečně nejsou k prasknutí nacpaná.
Hvar se v téhle vlně stal jedním z favoritů. V plné sezoně je to jedna z nejdražších adres celého Jadranu, kam kotví jachty milionářů a kde se v barech tančí do rána. Jakmile ale léto skončí, promění se v poklidný ostrov, kde na nábřeží potkáte víc místních než turistů.
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Svou pověst Hvar nedostal náhodou. Žádný jiný kout východního Jadranu neposbírá za rok tolik slunečních hodin, přes 2 700 jich tu napočítají, takže ostrov patří k nejslunnějším místům celé Evropy. Mírné zimy a dlouhé teplé podzimy tu navíc svědčí levandulovým polím i vinicím.
Ostrov leží ve střední Dalmácii nedaleko Splitu a jeho příběh sahá tisíce let zpátky. Dnešní Stari Grad vyrostl z řecké osady, kterou kolonisté založili už ve 4. století před naším letopočtem pod jménem Pharos. Právě z toho starořeckého pojmenování se časem vyvinulo i jméno celého ostrova. Na malé ploše se tak potkávají antické základy, benátské paláce a vůně bylin.
Stari Grad vyrostl z antické řecké osady a spolu s benátskými paláci tvoří historické jádro nejslunnějšího ostrova Chorvatska. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik je na Hvaru v listopadu stupňů doopravdy
Tady je dobré zůstat nohama na zemi. Listopad není měsíc na opalování a tu a tam na ostrově zaprší. Přes den se ale rtuť běžně šplhá k 17 stupňům, i když v průměru bývá o pár stupňů méně, a moře si drží příjemných zhruba 18 stupňů, takže otužilci se bez obav vykoupou. Na jihu Dalmácie je pokaždé o kus tepleji než na severu země nebo ve vnitrozemí.
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Pro Čecha, který utíká ze šedé zimní plískanice, je i tohle obrovský skok. Na procházku po nábřeží v mikině, posezení nad čerstvou rybou nebo výlet do kopců se takové počasí hodí báječně. A kdo nemá rád déšť, ocení starou poučku, že na ostrovech prší míň než na pevnině.
Apartmán za zlomek letní ceny
Hlavní tahák podzimu se ale skrývá v ceníku. Ubytování mimo sezonu je nesrovnatelně levnější a za apartmán, který v srpnu spolkne celou výplatu, teď zaplatíte pakatel. Pocitově se tím ceny vrátí o pár let zpátky, do časů, kdy byla dovolená v Chorvatsku ještě levnou záležitostí.
Nešetříte jen na ubytování. Nižší bývají i jízdenky na trajekty, kde podzimní ceny klesají až o pětinu, a výhodnější menu vytáhnou i restaurace, které na to v létě nemají čas. Prázdné pláže a tichá stará města jsou pak bonus, který se o hlavních prázdninách koupit nedá.
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Bránou na ostrov je Split. Odtud vyplouvá hned několik rychlých katamaránů a kdo chce vzít auto, naloží ho na trajekt do přístavu Stari Grad. Spojení jezdí i mimo sezonu, jen s řidším jízdním řádem, takže se vyplatí si časy pohlídat dopředu.
Na ostrově si pak vyberete podle nálady:
město Hvar láká na přístav, pevnost nad střechami a kamenné uličky; Stari Grad na antické dědictví a pomalejší tempo; Jelsa a Vrboska na rybářskou atmosféru. V podzimním tichu si navíc levandulové stráně a vyhlídky projdete skoro sami, bez front a bez shonu. Přečtěte si také: Ani Španělsko, ani Kypr. Čeští senioři letos na podzim objevili tuhle zemi, kde je týden u moře s polopenzí za cenu víkendu v Krkonoších
Zdroje: https://hotelove.cz/pocasi/hvar/, https://casjenprome.cz/rubrika/volny-cas/cestovani/7-tipu-proc-jet-na-podzim-do-chorvatska/, https://www.kdyjet.cz/proc-navstivit-chorvatsko-v-zime/, https://www.denik.cz/staty-eu/hvar-jako-chorvatsky-saint-tropez-raj-vecne-slunce-dovolena-tipy-zajimavosti.html, https://ubytovanichorvatsko.cz/pruvodce/ostrov-hvar
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