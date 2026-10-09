Kdo má na půdě tenhle kočárek po mamince, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 60 000 Kč

Vozil vás jako miminko, pak posloužil mladším sourozencům a nakonec skončil někde na půdě. Starý dětský kočárek po mamince nebo babičce dnes málokdo bere vážně a většina rodin ho dřív nebo později odveze do sběru. Přitom se o takové kousky zajímají sběratelé, a to i za hranicemi. Jak poznáte, jestli máte doma obyčejnou veteš, nebo malý poklad?
Veteš z půdy, po které jdou sběratelé
Zájem o staré dětské kočárky v posledních letech znatelně ožil. Sériové kousky z osmdesátých let nikoho na trhu nenadchnou a zůstávají hlavně rodinnou památkou. Jinak je to u dobře dochovaných modelů z padesátých a raných šedesátých let, po kterých sběratelé aktivně pátrají a platí za ně slušné peníze. Takové kočárky dokážou v inzerci i na aukcích najít nového majitele docela rychle.
Důvod je prostý. Mísí se v něm nostalgie, obdiv k poctivému řemeslu a kus rodinné historie. Pro jednoho je to zaprášená připomínka dětství, pro druhého vzácnost, za kterou rád pořádně zaplatí.
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Kdo po těch kočárcích touží nejvíc? Velkou část zájemců tvoří komunita žen, které si samy říkají věčné mámy. Sbírají takzvané reborn panenky, realistická umělecká miminka k zaměnění se živým dítětem, a vozí je právě v dobových kočárcích. Šijí jim oblečky, scházejí se na srazech a jedno bez druhého si neumí představit. Ke krásnému rebornu prostě patří pěkný historický kočárek.
Vedle české Liberty jsou mezi sběratelkami ceněné i zahraniční značky. Z bývalé NDR se k nám vozily žádané Zekiwy a Stegnery, obdiv budí luxusní anglický Silver Cross nebo Marmet. Inspiraci a rady si čeští nadšenci berou i od kolegyň z ciziny, zkušené rebornistky působí třeba v Německu.
„Je to nostalgie. Jsou to vzpomínky na naše mládí, na naše děti,“ řekla pro Mostecký deník sběratelka Marie Hušpauerová.
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A teď to hlavní. Obyčejnou Libertu v průměrném stavu pořídíte na bazaru za cenu kolem tisíce až pěti tisíc korun. U kousků, které mají všechny díly pohromadě, původní potah a funkční pérování, se ceny posouvají klidně nad dvacet tisíc. Za špičkové a pečlivě zrenovované unikáty dávají sběratelé i 60 000 Kč a u těch nejvzácnějších se částka blíží sedmdesáti tisícům.
Orientační ceny podle stavu shrnuje následující přehled:
Stav kočárku Orientační cena Průměrný stav (z bazaru) kolem 1 000 až 5 000 Kč Kompletní, s původním potahem a funkčním pérováním přes 20 000 Kč Špičkové zrenovované unikáty i 60 000 Kč Nejvzácnější kusy blíží se 70 000 Kč
Konečnou cenu určí hlavně to, jak je kočárek zachovalý, jestli mu nechybí žádná původní součást a jak vzácný daný model vůbec je. Šikovná renovace umí hodnotu zvednout o desetitisíce, ale pozor na neodborné zásahy, protože původní dobové materiály už později těžko seženete.
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Pro Čechy je ikona jen jedna. Historický kočárek se u nás prakticky rovná značce Liberta. Firmu založili už v roce 1923 manželé Antonín a Marie Svobodovi v mělnických Mlazicích a název si vypůjčili z italského slova libertà, tedy svoboda. Jejich kočárky se rychle proslavily a sháněli je zákazníci doma i jinde v Evropě. Po znárodnění v roce 1948 přešla tuzemská výroba kočárků prakticky celá pod mělnický závod.
Dobře zachovalé Liberty z padesátých a šedesátých let dnes patří mezi nejžádanější kousky české kočárkové historie. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mělnická produkce se proměňovala s dobou a sběratelé dnes jednotlivé typy přesně rozlišují:
hranatý osmipérák s charakteristickým pružením; nízké, široké kukaně z padesátých let s proutěnou nebo plechovou korbou; skládací vaničky, které se začaly vyrábět v roce 1963; barevné modely sedmdesátých let, u nichž strohý tvar vystřídaly manšestr a koženka. Přečtěte si také: Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku
Největší poptávka je dnes po osmipérácích a dobře zachovalých kusech z padesátých a raných šedesátých let.
Než starý kočárek odvezete do sběru
Zájem o retro kočárky dávno není koníčkem hrstky nadšenců. Na celostátní sraz v Mimoni jich dorazí přes sto a v zájmových skupinách na sítích se jich sdružují tisíce, mezi nimi i Slovenky. V Mimoni najdete i muzeum retro kočárků, kam majitelé ukládají kusy, na které jim doma došlo místo.
Vyplatí se proto s vyhozením počkat. Dřív než kočárek po babičce poputuje do kontejneru, projděte si, jak jsou na tom kola a rám, v jakém stavu je potah a jestli se někde nedochoval štítek s výrobcem a rokem. I kus, který na první pohled tipujete rovnou do šrotu, může pro znalého kupce znamenat částku v řádu desetitisíců. Občas rozhodne jediné otření prachu a pohled zblízka.
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Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-a-zivotni-styl-v-cem-se-vozila-mimina-za-komunismu-vanicka-kukan-osmiperak-barevna-liberta-i-kocar-s-okenky-95366, https://www.flowee.cz/civilizace/14448-reborn-panenky-zivotni-styl-i-skvela-terapie-na-stari-rikaji-sberatele, https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/reborn-panenky-sberatelka-most-ridicka-tramvaje.html, https://www.historiemimone.cz/srazy-historickych-kocarku/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberta, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-detske-kocarky-sberatelstvi-cena-liberta/