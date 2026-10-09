Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí

Butter chicken jsem poprvé jedla v indické restauraci, kam jsme tehdy zašli s partnerem. Nebyla to žádná plánovaná gastronomická událost, spíš obyčejná večeře, ale indická kuchyně nás chytila hned. Později mi podobné máslové kuře přinesla do práce kolegyně z Indie, jen malou porci na ochutnání. Od té doby si u téhle omáčky doma hlídám hlavně dvě věci: kuře nesmí vyschnout a omáčka má zůstat jemná, rajčatová, krémová díky máslu, smetaně a garam masale.
Na
butter chicken mě baví jeho zvláštní dvojakost. Na stole působí skoro jako jídlo pro návštěvu, přitom se dá zvládnout i ve všední den, pokud člověk nedorazí domů úplně bez energie. Maso nepotřebuje hodiny v marinádě, koření se jen nesmí připálit a během chvíle je v kuchyni voňavé, syté a překvapivě domácí jídlo. U nás se nejčastěji podává s jasmínovou rýží. Když je doma koriandr, nasekám ho navrch, někdy k tomu dám i misku bílého jogurtu, hlavně když chci chuťově trochu zjemnit. omáčku
Můj tip: Pokud už ráno víte, že večer budete vařit, naložte kuře do jogurtu a koření rovnou. Maso pak ještě víc zkřehne a v omáčce se chová líp, tak nějak přirozeněji do ní zapadne. Máslové kuře má kořeny v Dillí
Butter chicken, v receptech často uváděné také jako
murgh makhani, patří mezi nejznámější indická jídla. V receptových materiálech věnovaných tomuto pokrmu se obvykle uvádí, že vzniklo v Dillí v 60. letech a časem se rozšířilo daleko za hranice Indie. Základ se přitom nijak dramaticky nemění: naložené kuře a omáčka z rajčat, másla a smetany. Recept na jemné indické butter chicken
Počet porcí: 4 Ingredience, které budeme potřebovat Maso a marináda na butter chicken 500 g kuřecích prsou 150 g bílého jogurtu 1 lžička mleté kurkumy 1/2 lžičky kajenského pepře 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky černého pepře Omáčka 3 lžíce másla 1 ks cibule 2 stroužky česneku 1 lžíce čerstvého nastrouhaného zázvoru 1 1/2 lžičky římského kmínu 1 lžička mleté kurkumy 1/2 lžičky mletého kardamomu 1 špetka mleté skořice 2 lžičky garam masaly 400 g krájených rajčat 200 ml smetany ke šlehání 1/2 lžičky soli nebo podle chuti Podávání 250 g jasmínové rýže 1 hrst čerstvého koriandru Postup přípravy domácího butter chicken
1. Kuřecí
prsa nakrájejte na větší kostky. Přesuňte je do mísy a promíchejte s jogurtem, kurkumou, kajenským pepřem, solí a pepřem. Nechte stát alespoň 20 minut. Když budou v marinádě déle, vůbec to nevadí, spíš jim to prospěje.
2. Mezitím uvařte
jasmínovou rýži podle návodu na obalu. Hotovou ji nechte v teple. Butter chicken chutná nejlíp hned po dovaření, když je omáčka ještě čerstvě hladká a krémová.
3. Ve větší pánvi rozpusťte
1 lžíci másla. Marinované kuře na něm zprudka opečte ze všech stran, jen krátce, asi 4 až 5 minut. Uvnitř ještě nemusí být úplně hotové. Maso pak vyndejte stranou, klidně i se šťávou, která se v pánvi nebo misce objeví.
4. Do stejné pánve přidejte zbylé
2 lžíce másla a vsypte nadrobno nakrájenou cibuli. Nechte ji zesklovatět, zabere to přibližně 5 minut. Potom přidejte česnek a zázvor, promíchejte a nechte je jen krátce rozvonět.
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5. Přisypte
římský kmín, kurkumu, kardamom, skořici, garam masalu a podle chuti ještě drobnou špetku kajenského pepře. Koření restujte jen pár vteřin. Jakmile začne vonět, pokračujte dál. Tady se fakt nevyplatí odbíhat pro pokličku nebo lovit lžíci v šuplíku.
6. Přidejte
krájená rajčata a všechno dobře promíchejte ode dna pánve. Stáhněte plamen a nechte omáčku asi 8 minut zvolna probublávat, aby rajčata změkla a propojila se s kořením.
7. Vmíchejte
smetanu a vraťte do pánve opečené kuře i se šťávou, kterou pustilo. Na mírném ohni vařte ještě 12 až 15 minut, dokud nebude maso měkké a omáčka trochu zhoustne.
8. Na konci ochutnejte a podle potřeby dosolte. Pokud chcete plnější chuť, vmíchejte ještě malý kousek
másla. Omáčka bude hladší a zakulatí se.
9. Hotové
butter chicken podávejte s jasmínovou rýží a nasekaným koriandrem. V lednici vydrží dobře uzavřené do druhého dne. A upřímně, druhý den mu často nic nechybí, omáčka bývá někdy ještě lepší. Zdroj: Joe mon bkk, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Jídlo podávejte s rýží a nasekaným koriandrem, ale výborné je i s indickou plackou Naan Rady na závěr
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková