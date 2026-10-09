Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Poprvé jsem butter chicken ochutnala v restauraci s partnerem a bylo po všem. Indická kuchyně si nás získala během jednoho večera. Později mi tohle máslové kuře donesla do práce ochutnat i kolegyně z Indie a od té doby si doma hlídám hlavně jednu věc: aby bylo kuře šťavnaté a omáčka jemná, rajčatová a krásně krémová díky máslu, smetaně a garam masale.
Obrázek k receptu na Butter chicken neboli máslové kuře: slavný indický recept s jemnou krémovou omáčkou a výraznou chutí

Obrázek k receptu na Butter chicken neboli máslové kuře: slavný indický recept s jemnou krémovou omáčkou a výraznou chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Butter chicken neboli máslové kuře: slavný indický recept s jemnou krémovou omáčkou a výraznou chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:08

Reklama
Další články z Cooky.cz
Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem

Jablečný koláč s vanilkovým krémem patří k těm receptům, které vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou....

Retro kvíz o pokrmech ze socialistických stolů: Pamětníci by měli hravě poznat 10/10
Retro kvíz o pokrmech ze socialistických stolů: Pamětníci by měli hravě poznat 10/10

Ke každému druhému jídlu UHO, vlašský salát a buchtičky se šodó ke svátečnímu obědu. Jídla ze socialistické...

Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru
Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru

Bílá koprová polévka na světlé jíšce z másla, mouky a mléka patří k těm receptům, které se předávají z...

Rodinný hit: Barevné řezy s tvarohem, pudinkem a nastrouhaným marcipánem
Rodinný hit: Barevné řezy s tvarohem, pudinkem a nastrouhaným marcipánem

Barevný zákusek je přesně ten typ plechového moučníku, který na fotce působí trochu starosvětsky, ale na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.