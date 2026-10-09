Při úpravách historického náměstí odhalila inspekce ministerstva vážné nedostatky

„Rekonstrukce západní části náměstí Republiky byla již dokončena, přičemž se lze důvodně domnívat, že řada standardních postupů vedoucích k ochraně historických hodnot centrálního plzeňského prostoru nebyla uplatněna nejen kvůli přístupu Odboru památkové péče MMP (MMP OPP) k ochraně historických hodnot, ale i z politických důvodů - krátký čas na přípravu i realizaci s ohledem na termín komunálních voleb,“ uvádí plzeňská pobočka Národního památkového ústavu (NPÚ).
Podle ní je zřejmé, že akce proběhla mimo jiné i na základě vadného závazného stanoviska magistrátního odboru, které neobsahovalo záležitosti požadované příslušnými zákony, zejména pak zákona o státní památkové péči. „
Jinými slovy, OPP MMP neurčil památkové hodnoty a nedostatečně je chránil, neplnil tedy roli, pro kterou je zřízen,“ zdůraznili památkáři.
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Odhalené nedostatky se podle ministerské inspekce týkají pěti hlavních oblastí, jako je historická dlažba, stromořadí, veřejné osvětlení, mobiliář a archeologické dědictví. Cílem inspekce bylo hlavně posoudit postup orgánů památkové péče a formulovat doporučení pro přípravu II. etapy přestavby náměstí. Jde pouze o metodické sdělení bez právních účinků, podle památkářů je to ale zároveň konstatování, že magistrát nepostupoval správně.
První etapa úpravy náměstí trvala pět měsíců a vyšla na 61 milionů korun. Druhá fáze úprav, která už se projektuje, by měla být hotová do konce roku 2028. Celkový odhad nákladů je 200 až 250 milionů, přičemž město vše hradí ze svého rozpočtu.
Podle Památkové inspekce se ve všech pěti posuzovaných oblastech opakuje stejný problém. Orgán památkové péče podle jejího zjištění dostatečně neidentifikoval konkrétní kulturně historické hodnoty, které mají být chráněny, neposoudil dopad navržených úprav na tyto hodnoty a současně neprovedl potřebné poměření ochrany památkových hodnot s dalšími veřejnými zájmy, které projekt sleduje.
Orgán památkové péče se od odborného vyjádření NPÚ může odchýlit, musí však svůj postup věcně a přezkoumatelně odůvodnit.
„Podstatou zjištěného nedostatku není to, že orgán památkové péče dospěl k jinému názoru než Národní památkový ústav. Problém je v tom, že svůj odlišný závěr nepodložil úvahou, která by umožnila ověřit, jak byly konkrétní kulturně historické hodnoty posouzeny a proč bylo možné dát přednost jinému řešení,“ shrnuje metodické sdělení Památkové inspekce.
„Zásadní je i shrnutí, že OPP MMP se opakovaně odkazuje na výsledky architektonické soutěže, které však nejsou závazné a nemohou nahrazovat standardní posouzení záměru ze strany státní památkové péče s ohledem na zachování kulturně historických hodnot,“ upozorňují památkáři. Podle nich navíc schválená dokumentace vůči vítěznému návrhu obsahovala řadu změn, které ani neprošly hodnocením soutěžní komise, na které se odbor magistrátu odkazuje. Spory ohledně dlažby
Obrovskou vlnu emocí vzbuzovala úprava historických kamenných desek. S úpravou dlažby nesouhlasil například bývalý vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Petr Marovič, který byl ve funkci 30 let. Ten uvedl, že mu krvácí srdce při představě, jak se řežou kamenné desky, po kterých v letech 1828–1850 chodil i slavný plzeňský purkmistr Martin Kopecký. Znehodnocení cenné historické dlažby, která je součástí historického dědictví, kritizovalo i občanské sdružení Pěstuj prostor.
Proměnu náměstí považuje aktuální koalice ve vedení Plzně za jeden ze svých největších úspěchů. I přes kritiku je ale třeba podotknout, že se teď v místě skutečně pohybuje více lidí.
Podle podkladů NPÚ jsou takzvané plzeňské desky charakteristickým prvkem historického jádra Plzně. Památková inspekce upozorňuje, že jejich hodnota nespočívá pouze v dnešní funkci, ale také v jejich autenticitě a v půdorysném a výškovém členění veřejného prostoru.
„Inspekce současně upozorňuje na nevratnost některých zásahů do historického materiálu. V případě sjednocení výškové úrovně povrchů bylo nutné historické desky kamenicky upravovat. Podle zjištění uvedených ve sdělení nebyl tento dopad na autenticitu historického materiálu v závazném stanovisku věcně posouzen,“ rýpli si památkáři, kteří v průběhu rekonstrukce zveřejnili snímky poničené dlažby.
„Fotografie zachycují strojně ořezané historické kamenné desky a probíhající ruční úpravu nově vzniklých hran již po položení desek na chodník, zřejmě s cílem navodit dojem přirozeného opotřebení, které bylo v předchozím kroku strojově odřezáno,“ zveřejnil NPÚ. Fotografie, které zveřejnil NPÚ
A právě v tom spatřují paradox celé akce.
„Původní historické hrany byly odstraněny proto, že byly považovány za příliš poškozené, zatímco nově vzniklé strojní řezy jsou následně ručně upravovány, aby nepůsobily jako nové,“ podivovali se památkáři .
Na zveřejněné snímky reagovalo i město.
„Památkáři z plzeňského pracoviště NPÚ ve svém vyjádření předjímají, že takový stav je cílený a finální. Město Plzeň takové tvrzení důrazně odmítá, avšak nerozporuje správnost fotografie. Jedná se o desky, které byly až na stavbě nesprávně opracovány kameníkem, který byl ze stavby neprodleně vykázán," uvedla v reakci mluvčí magistrátu Eva Barborková. Kritice čelí i mobiliář
Problém shledala inspekce také u veřejného osvětlení a zejména u mlžítek a masivních lavic.
„Samotné kritérium kvalitního designu je podle inspekce nedostatečné. Doporučuje, aby umístění současných prvků vycházelo z celkové koncepce náměstí a aby jejich vzhled, rozměry a umístění vůči kulturním památkám byly posouzeny již v závazném stanovisku, nikoli až následně neformální konzultací,“ tlumočí NPÚ závěry ministerské inspekce.
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U stromů inspekce vytýká, že nebyl dostatečně posouzen jejich budoucí vliv na významné pohledové vazby a celkovou kompozici náměstí.
Podle města památkáři najednou změnili názor
Na kritiku reagoval
Karel Zoch, vedoucí Odboru památkové péče MMP. Podle něj se zástupci NPÚ od počátku zapojili do přípravy a průběhu architektonické soutěže. Podle zástupců magistrátního odboru i NPÚ vítězný návrh brněnského ateliéru MAAUS splnil všechny představy zadavatele a je v souladu s požadavky státní památkové péče, uvedl Zoch ve své zprávě.
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„MMP OPP si v průběhu schvalovacího řízení vyžádal, v souladu se zákonem o státní památkové péči, písemné vyjádření NPÚ, ÚOP Plzeň. Ten doporučil MMP OPP uložit ve správním rozhodnutí podmínky, jejichž akceptování by dle názoru MMP OPP znamenalo nutnost předloženou projektovou dokumentaci označit jako zcela nepřípustnou,“ popisoval Zoch.
Podle něj probíhala u všech jednotlivých kroků obsáhlá odborná diskuse. „
Výsledkem odborného posuzování bylo mimo jiné, že MMP OPP upřednostnil zachování stávající dlažby z kamenných desek a jejich odbornou kamenickou úpravu před kompletní náhradou za kamenné desky nově vyrobené. Doposud totiž byla tato dlažba v ulicích historického jádra často plošně nahrazována dlažbou novodobou. Kameníci na kamenných deskách odstraní defekty, které vznikly mnohonásobným velmi nešetrným rozebíráním a sestavováním při zemních pracích v minulosti,“ vysvětlil.
Nová dlažba je dle města teď mnohem pohodlnější a komfortnější a její samotný charakter se přiblížil podobě z konce 19. století, kdy nebyla ještě na svých okrajích poškozená.
NPÚ znovu připomněl, že cílem kritiky nebylo zabránit rekonstrukci náměstí, ale upozornit na nesoulad s ochranou památkových hodnot. „
Hlavního smyslu rekonstrukce, tedy dosažení většího komfortu obyvatel sjednocením výškové úrovně povrchu náměstí, zklidnění autodopravy a zmírnění horkého klimatu v letních měsících bylo možné dosáhnout i bez problematických zásahů a poškození památkových hodnot jádra MPR,“ uzavřeli zástupci plzeňské pobočky NPÚ. Na jejich webu si lze přečíst podrobnější výsledky ministerské inspekce i doporučení pro druhou etapu prací.