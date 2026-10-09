Ani kabát, ani péřovka. Ženy po 50 letos na podzim nosí 1 kousek z Itálie, ve kterém vypadají o 10 let mladší

Na podzim se počasí mění ze dne na den i během jednoho odpoledne. Chvíli je chladno, za pár hodin skoro horko, a vrstvení se tak stává každodenním rébusem. Těžký kabát je většinou zbytečná zátěž a sportovní péřová bunda srazí každý pokus o eleganci. Přesně do téhle mezery letos zapadl kousek, který Italky nosí po generace a ženám po padesátce mimořádně svědčí.
Sako, které vystřídalo kabát i péřovku
Řeč je o saku. Tahle lehká svrchní vrstva se přehodí přes tričko i košili a s proměnlivým počasím si poradí líp než cokoli jiného. Ve dne vám stačí sama, a když se ochladí, můžete ji obléknout ještě pod kabát a získat hřejivou vrstvu navíc.
Není divu, že se saka vrátila mezi podzimní favority. Vezmete je do práce, na nákup i na posezení s přáteli a kvůli nim nemusíte měnit zbytek šatníku. Když místo všední bundy sáhnete po saku, působí celý outfit rázem promyšleněji.
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Italky zacházejí s oblečením s nenásilnou samozřejmostí. I když si odskočí jen na nákup, vypadají upraveně, a přitom se v tom cítí naprosto volně. Jejich postup je prostý. Vsadí na jeden poctivý kus a doplní ho jedinou věcí, která přitáhne pohled, třeba hedvábným šátkem nebo výrazným šperkem.
Zralé Italky se navíc nebojí barev a odmítají se krčit jen v decentních tmavých tónech. Spoléhají na upravenost a sebevědomí, kterému se na jihu Evropy říká la bella figura. „Cílem není vypadat o deset let mladší, ale zářit,“ říká pro iReceptář italská módní stylistka Sissi Otto. A právě dobře střižené sako takový dojem spolehlivě navodí.
Jak vás obyčejné sako opticky omladí
S mladistvým vzhledem souvisí sako víc, než by se čekalo. Projmutý pas a čistě tvarovaná ramena dodají postavě jasnou linii, kterou beztvará mikina ani objemná bunda nevykouzlí. Oko pak vnímá upravenost a řád, a právě ten čteme jako svěžest.
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Dobře padnoucí sako navíc dodá sebevědomí, se kterým se roky počítají jinak. Žádný zázrak za tím nehledejte, vystačíte si se správným střihem a troškou práce s proporcemi.
Který střih sedí po padesátce
Objemná oversized saka, ve kterých postava zmizí, letos ustupují do pozadí. Letošní podzim padesátnicím naopak nahrává. Vrací se střih, který sleduje obrys těla a pas jen jemně naznačí. Odborníci pro něj mají výraz relaxed tailoring, tedy kousek, který drží tvar, ale nikde netlačí a dá se v něm volně pohybovat.
Komu nesedí přiléhavá linie, může sáhnout po střihu ve tvaru přesýpacích hodin nebo po variantě, která se od pasu dolů rozšiřuje a říká se jí peplum. Oba kroje zvýrazní pas a přitom zakryjí plnější bříško i boky.
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Hodně zmůže i krátké sako. Jeho spodní okraj sahá maximálně nad boky, takže ve spojení se spodním dílem posazeným výš noha opticky povyroste. „Čím jednodušší model vyberete, tím více možností vám nabídne,“ poradila pro Kondici.cz módní stylistka Lenka Petříková.
Přehledně jednotlivé střihy shrnuje následující tabulka:
Střih Čím pomáhá Relaxed tailoring (tvarovaný střih) sleduje obrys těla, drží tvar, ale nikde netlačí Přesýpací hodiny zvýrazní pas a zakryje plnější bříško i boky Peplum (rozšíření od pasu dolů) zvýrazní pas, spodní díl zakryje boky Krátké sako sahá nad boky, se spodním dílem posazeným výš prodlužuje nohy Vlna a flanel místo těžkého tvídu
Hodně rozhodne i materiál. Flanel a jemná vlna k tělu hezky padnou a nikde se neroztahují, takže linie zůstane čistá a sako neztěžkne. Tvíd a buklé sice vypadají honosně, ale postavě přidají na objemu; semiš naopak celý outfit zjemní a ubere mu na formálnosti.
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Barvám se letos meze nekladou. Vedle klasické černé frčí vínová, olivová, tmavě modrá i teplé odstíny karamelu a cappuccina. Barevné sako navíc rozjasní obličej mnohem líp než tmavý kabát.
S čím ho nosit, aby vypadalo svěže
Nejvíc sako vynikne nad něčím jednoduchým. Bílé tričko, tenký rolák nebo klasická košile přenechají hlavní slovo samotnému střihu a samy zůstanou decentně v pozadí. O výsledném vyznění pak rozhodne obuv. V lodičkách nebo mokasínech působí sako uhlazeně, kotníkové kozačky mu dodají ráz chladnějších měsíců.
Hezky to nedávno ukázala Vendula Pizingerová. K výraznému tmavému saku zvolila obyčejné modré džíny s vyšším pasem a jednoduchý bílý top. Vyšisovaný denim saku ubral formálnost, takže celá kombinace vyzněla mladě a uvolněně, bez špetky strojenosti.
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Jen to s ozdobami nepřehánějte. U výrazného saka bohatě stačí jediný promyšlený doplněk. Když se na jednom outfitu sejde příliš nápadných prvků naráz, z elegantního kousku se stane chaos, ve kterém oko netuší, kam dřív.
Zdroje: https://www.marianne.cz/moda/nejlepsi-podzimni-outfity-pro-zeny-50-elegantni-trendy-kousky-ktere-musite-mit-ve-svem-satniku, https://www.ireceptar.cz/hobby/moda-podle-italek/, https://www.lifee.cz/trendy-z-italie-ocima-modni-redaktorky-lifee-podzim-2026-8ec5d, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/848185/mladistvy-outfit-podle-venduly-pizingerove-54-elegantni-sako-zkrotila-obycejnymi-dzinami.html, https://www.kondice.cz/moda/kratke-sako-fashion-moda/, https://www.vlasta.cz/krasa/sako-podzim-2026-stihlejsi-silueta-vyraznejsi-pas-oversized-je-out/