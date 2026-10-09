Sleva 40 % může být jen desetiprocentní. Přeškrtnutá cena není rozhodující

Přeškrtnutá částka ještě neříká, jak velká sleva skutečně je. Oznámené zlevnění výrobku se zpravidla musí odvíjet od nejnižší ceny u daného prodejce za předchozích 30 dní. Vlastní modelový rozbor ukazuje, jak ze zdánlivých 40 procent vznikne jen deset. Ani nápis „pro členy klubu“ sám o sobě toto pravidlo neruší.
Na cenovce stojí původních 3 000 Kč, vedle nich nových 1 800 Kč a velké „−40 %“. Počítat umíme: rozdíl je 1 200 Kč, tedy dvě pětiny přeškrtnuté částky. Jenže při posuzování oznámené slevy potřebujeme ještě další údaj. Za kolik tentýž obchodník výrobek nejlevněji nabízel a prodával před začátkem akce?
Pokud to bylo 2 000 Kč, činí zlevnění na 1 800 Kč pouze 10 %. Nejde o slovíčkaření.
Česká obchodní inspekce výslovně uvádí, že deklarovaná sleva se musí odvozovat právě od předchozího třicetidenního minima. Přeškrtnutá cena nemusí být správný základ
Základní povinnost upravuje
§ 12a zákona o ochraně spotřebitele. Při oznámení slevy má prodejce uvést nejnižší cenu výrobku z 30 dnů před jejím poskytnutím. Pravidlo se týká prodeje zboží v kamenných obchodech i na internetu. Rozhoduje historie ceny u konkrétního prodejce, nikoli nejlevnější nabídka na celém trhu.
Vedle této ceny může být uvedena také jiná částka, například doporučená maloobchodní cena. Musí však být jasné, co představuje. Samotné přeškrtnutí vyššího čísla z něj neudělá základ pro oznámené procento slevy.
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A nestačí správné minimum někam doplnit a velké procento dál počítat z vyšší ceny. Tento princip potvrdil i
Soudní dvůr EU v případu Aldi Süd z 26. září 2024: procentní zlevnění má vycházet z nejnižší předchozí ceny. Model cenovky: ze 40 % zůstane 10 %
Vezměme běžný výrobek, který obchod nabízí déle než měsíc, a novou samostatnou akci. Následující částky jsou náš model, nikoli záznam skutečného obchodu. Předpokládáme stejný výrobek a stejné podmínky nákupu; nejde o pokračující postupné zlevňování.
Údaj na modelové cenovce Částka Co z něj zjistíme Přeškrtnutá cena 3 000 Kč Pokles na 1 800 Kč z ní matematicky vychází na 40 %. Nejnižší cena za 30 dní před akcí 2 000 Kč To je v tomto modelu základ oznámené slevy. Současná akční cena 1 800 Kč Proti třicetidennímu minimu je nižší o 200 Kč, tedy o 10 %. Cena odpovídající skutečné slevě 40 % 1 200 Kč Musela by být ještě o 600 Kč nižší než současná nabídka.
Postup je jednoduchý: od třicetidenního minima odečtěte novou cenu, výsledek vydělte tímto minimem a vynásobte stovkou. Tady tedy (2 000 − 1 800) ÷ 2 000 × 100 = 10 %.
Rozdíl mezi oběma prezentacemi činí 30 procentních bodů. Přeškrtnutá částka vytváří dojem úspory 1 200 Kč, zatímco proti předchozímu minimu ušetříte 200 Kč. Rozdíl v takto vyjádřené úspoře je 1 000 Kč.
V našem modelu pokles z třicetidenního minima 2 000 Kč na 1 800 Kč znamená slevu 10 %. Pro skutečnou slevu 40 % by cena musela klesnout na 1 200 Kč.
Výpočet lze otočit. Chcete-li ověřit slibovaných 40 %, musí nová cena odpovídat 60 % třicetidenního minima: 2 000 × 0,60 = 1 200 Kč. Tím získáte konkrétní částku pro kontrolu cenovky, nejen pochybnost o velkém čísle. Cena 1 800 Kč přesto může být dobrá nabídka; výhodnost vůči ostatním obchodům je další otázka.
Klubová karta není automatická výjimka
U věrnostních programů záleží na podobě nabídky.
Ministerstvo průmyslu a obchodu rozlišuje dlouhodobé klubové výhody a skutečně individuální slevy od plošně oznamovaných akcí.
Osobní narozeninový kupon nebo sleva na příští nákup získaná předchozím nákupem nejsou totéž co víkendové zlevnění pro široký okruh členů. Obecně dostupná akce pro členy klubu či veřejně nabízený promo kód mohou podléhat stejnému pravidlu jako ostatní oznámené slevy.
U nápisu „tento víkend sleva 20 % pro členy“ proto nezůstávejte jen u podmínky registrace. Hledejte také příslušnou předchozí nejnižší cenu. Samotné označení nabídky jako klubové z ní nedělá osobní slevu.
Kdy se základní pravidlo použije jinak
Třicetidenní minimum má zákonné výjimky a zvláštní režimy. Pro čtení běžné cenovky jsou důležité zejména tyto tři situace:
Výrobek je v nabídce kratší dobu než 30 dní. Pak se zohledňuje nejnižší cena od začátku jeho nabízení a prodeje do poskytnutí slevy. Sleva se postupně zvětšuje v nepřerušené akci. Vychází se z minima za 30 dní před prvním zlevněním. Když se akce přeruší a začne nová, nelze předchozí zlevnění jednoduše vynechat z cenové historie. Výrobek rychle podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby. Na něj se tato povinnost nevztahuje. Nejde však o plošnou výjimku pro všechny potraviny ani pro sezonní zboží.
U plošného nápisu typu „sleva 20 % na vše“ nemusí být minima všech výrobků vypsána přímo na reklamním banneru. Informace ale mají být u jednotlivého zboží v místě prodeje, také na e-shopu.
Zamlžená skla v autě během podzimních dešťů. Starý kabinový filtr plný tlejícího listí funguje jako mokrá houba Před nákupem zkontrolujte cenu i podmínky
U konkrétní nabídky si najděte konečnou cenu, údaj o předchozím minimu a podmínky akce. Zkontrolujte model výrobku, velikost balení i to, zda potřebujete klubovou kartu. Procento přepočítejte ze správného základu a výslednou částku porovnejte s nabídkou dalších prodejců.
Velmi nízká cena sama o sobě nezaručuje bezpečný nákup. U neznámého obchodu pomůže také prověřit,
jak poznat podezřelý e-shop.
Pokud čísla nesedí, vyfoťte celou cenovku včetně podmínek nebo si uložte stránku nabídky s datem. Požádejte prodejce o vysvětlení a před placením ověřte, jakou cenu skutečně účtuje. Doklad o nákupu si uschovejte; může se hodit i později, jak vysvětlujeme v článku o
reklamaci bez účtenky a jiných důkazech nákupu.