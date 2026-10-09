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Sleva 40 % může být jen desetiprocentní. Přeškrtnutá cena není rozhodující

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Přeškrtnutá částka ještě neříká, jak velká sleva skutečně je. Oznámené zlevnění výrobku se zpravidla musí odvíjet od nejnižší ceny u daného prodejce za předchozích 30 dní. Vlastní modelový rozbor ukazuje, jak ze zdánlivých 40 procent vznikne jen deset. Ani nápis „pro členy klubu“ sám o sobě toto pravidlo neruší.
Zákaznice a obsluha u polic s knihami označenými žlutými cenovkami.

Zákaznice a obsluha u polic s knihami označenými žlutými cenovkami.

Zdroj: Pohled 111 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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