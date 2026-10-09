Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Páteční díl Ulice: Kateřinin nečekaný přístup, Magda rozklíčuje Filipův podvod a dojde ke sblížení díky úrazu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes půjde v seriálu Ulice do tuhého. Magdě se podaří rozklíčovat s pomocí Denisy Filipův podvod. Jenže nakonec je ta špatná ona a Petr stojí na straně Filipa.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:45

Reklama
Další články z V Telce
StarDance čeká poslední ročník Ebena a Kostkové. Sobotní start Petry Nesvačilové je kvůli zranění v ohrožení
StarDance čeká poslední ročník Ebena a Kostkové. Sobotní start Petry Nesvačilové je kvůli zranění v ohrožení
Pohlreich se s Ano, šéfe vrátil na místo činu. Slzy vystřídal triumf i závist okolí
Pohlreich se s Ano, šéfe vrátil na místo činu. Slzy vystřídal triumf i závist okolí

Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéfe! vrátil do plzeňské restaurace Pancho's. Po drsné kritice a slzách...

Nezvěstní v boji: Chuck Norris kvůli chybě pilota visel bez jištění stovky metrů nad mořem. Pád by nepřežil
Nezvěstní v boji: Chuck Norris kvůli chybě pilota visel bez jištění stovky metrů nad mořem. Pád by nepřežil

V akčním filmu Nezvěstní v boji visel Chuck Norris bez jištění stovky metrů nad mořem, Jean Claude Van...

Snímek Vrah skrývá tvář byl inspirovaným skutečným pachatelem. Roli získal i známý psychiatr jako protislužbu za terapie
Snímek Vrah skrývá tvář byl inspirovaným skutečným pachatelem. Roli získal i známý psychiatr jako protislužbu za terapie

V kriminálce Vrah skrývá tvář (1966) pátrá major Kalaš po sériovém pachateli. Příběh vychází ze skutečnosti...

Škoda lásky: Karel Gott si v Hřebejkově komedii zahrál se svou skutečnou pronásledovatelkou
Škoda lásky: Karel Gott si v Hřebejkově komedii zahrál se svou skutečnou pronásledovatelkou

V komedii Škoda lásky z roku 2013 si Karel Gott zahrál se svou dcerou i se skutečnou německou fanynkou. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.