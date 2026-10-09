Páteční díl Ulice: Kateřinin nečekaný přístup, Magda rozklíčuje Filipův podvod a dojde ke sblížení díky úrazu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnes půjde v seriálu Ulice do tuhého. Magdě se podaří rozklíčovat s pomocí Denisy Filipův podvod. Jenže nakonec je ta špatná ona a Petr stojí na straně Filipa. Ve škole dojde k nečekanému sblížení a Kateřina odmítne jít k volbám. Petr se naštve na Magdu kvůli Filipovi
Magda chce ráno opět řešit s Petrem Filipa a jeho hořící kamion. Ten to ale odmítá s tím, že si už vše řekli a není se o čem bavit. Magda podle něj z toho dělá nějakou bondovku a hledá problémy, kde nejsou. Jenže jí na tom pořád něco nesedí, tak se po Petrově odchodu rozhodne zavolat Denise a sejít se s ní v Coolně. Tam obě dospějí k jasnému závěru – Filip lhal a kamion si zapálil sám. Vypnul si GPS lokátor kousek od sběrného dvora, kde nabral starý nábytek a pak sjel z dálnice a kamion zapálil.
Tuto verzi pak přednese Filipovi, který dál pokračuje v tom, že nic nezapálil a Magda jej jen obviňuje. Když dorazí Petr a vyslechne si o čem se baví, naštve se – ale na Magdu. Filip pak dotčeně odchází a Petr, který jej brání, také.
Nečekané sblížení
Františka s Laurou zůstanou ve třídě a ostatní jdou se školníkem pro plenty. Když pak posouvají stůl, aby dokončily přípravy na volby, Františka se řízne. Ihned se jí udělá zle, protože nesnese pohled na krev a dělá se jí špatně už jen při tom pomyšlení. Laura se o ni ihned postará a když pak Františku pošle školník raději domů, dokonce se na Lauru usměje. To neunikne ani Val.
Volby a postoj Kateřiny
Ve škole se potká se Soňou Ota a svůj postoj vůči ní rovnou demonstruje tím, jak se k ní chová. Soňa s sebou vzala i Erika, který sice volit ještě nemůže, ale přišel jí natočit video na její sociální sítě. Ota ji rovnou upozorní, že je potřeba mít souhlas komise a nesmí ve škole natáčet žádnou kampaň a ani agitovat. Nesympatie jsou znatelné na obou stranách a Ota ji pak nenechá v klidu ani natočit video a stojí opodál a sleduje ji.
Soňa se setká na chodbách gymnázia i s Jirkou a Martinou a setkání je to opravdu rozpačité. Martina je navíc nesvá z toho, že se její máma rozhodla k volbám nejít vůbec, což pak odpoledne Kateřina potvrdí i Lumírovi.
Pondělní díl Ulice
Výsledky voleb jsou známé a Jirka se Soňou se budou muset naučit spolupracovat. Filip si odchytne před školou Magdu a přizná se, jak to bylo. Jenže Magda nechce už o ničem slyšet – volala jí policie a musí k výslechu. A Petr dorazí domů s tím, že policie jim vše zabavila.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda Ulice 5205).