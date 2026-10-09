Posun hodin bude letos jiný než obvykle: Toto se nestalo už 11 let

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Každý podzim přichází okamžik, kdy si můžeme dopřát o hodinu delší spánek. Zatímco na jaře nám jedna hodina bezohledně zmizí, podzimní návrat k přirozenému rytmu přináší příjemný bonus. Letos však celá situace nabývá specifického rozměru, který se v kalendáři objevuje jen zřídka.
Termín změny připadá na neděli 25. října 2026, což představuje absolutně nejdřívější datum, kdy k posunu vůbec může dojít. Evropská dohoda jasně stanovuje, že k přechodu dochází vždy během poslední říjnové neděle. Matematika kalendáře neumožňuje, aby poslední neděle v říjnu nastala dříve než právě pětadvacátého. Naposledy jsme tento extrémně brzký termín zažili před jedenácti lety, konkrétně v roce 2015.
V noci ze soboty na neděli se ve tři hodiny ráno čas vrátí zpět na druhou hodinu. Časový úsek mezi druhou a třetí ranní se tak formálně odehraje dvakrát. U naprosté většiny moderních zařízení – chytrých telefonů, počítačů či serverů – změna proběhne zcela automaticky. Manuální přetáčení se týká už jen klasických ručičkových hodinek nebo starších domácích spotřebičů.
Ranní světlo versus večerní tma: Co nás skutečně čeká
Pro ranní ptáčata znamená návrat k přirozenému času příjemné překvapení. Denní světlo dorazí o hodinu dříve, což usnadní probouzení do pracovních dnů a dodá energii na začátek dne. Odvrácenou stranou mince je ovšem skutečnost, že odpoledne a večer se začne stmívat podstatně dřív.
Mnoha lidem tato změna pocitově zkrátí den a navodí typickou pochmurnou atmosféru přicházející zimy. Zatímco v září ještě vycházíme z práce za světla, po říjnovém posunu nás čeká cesta domů už za šera. Tento kontrast dokáže výrazně ovlivnit náladu i celkovou pohodu.
V běžné mluvě často hovoříme o zimním času, z astronomického a úředního hlediska jde však o nepřesnost. Ve skutečnosti se pouze vracíme ke standardnímu středoevropskému času (SEČ nebo CET). To, od čeho se na zimu odkláníme, je uměle zavedený středoevropský letní čas (SELČ či CEST), který posouvá hodiny o hodinu napřed s původním záměrem lépe využít denní světlo během letních měsíců.
Kdo čas mění a kdo ne: Mapa evropských výjimek
Evropský kontinent postupuje při změně do značné míry jednotně, aby se předešlo chaosu v dopravě i hospodářství. Všechny členské státy Evropské unie koordinují přechod ve stejný okamžik. Přesto najdeme na mapě výjimky. K zemím, které čas neposouvají vůbec, patří Island, Rusko nebo Bělorusko.
Tento princip dává smysl především v mírném klimatickém pásu, kde se délka dne a noci v průběhu roku dramaticky mění. V tropickém pásu kolem rovníku zůstává poměr světla a tmy téměř neměnný po celý rok, takže by tam střídání času postrádalo jakýkoliv praktický užitek. Naopak v polárních oblastech, kde panuje polární den a noc trvající až půl roku, nemá manipulace s hodinovou ručičkou rovněž žádný význam.
Za Atlantským oceánem mají Spojené státy americké a Kanada svůj vlastní časový kalendář. Severoamerický kontinent vstupuje do letního režimu druhou neděli v březnu a opouští jej až první neděli v listopadu. Rozdíly však existují i uvnitř jednotlivých států. V některých kanadských provinciích se čas nemění vůbec a čerstvým příkladem tohoto přístupu je Britská Kolumbie, která se rozhodla sezónní posuny opustit a ponechat si stálý čas.
Proč Evropa stále nemůže najít shodu
Na půdě Evropské unie se o zrušení střídání času debatuje již řadu let. Původní plány počítaly s tím, že tato praxe skončí už v roce 2019, avšak celá iniciativa narazila na politickou realitu. Jednotlivé členské státy se nedokázaly shodnout na zásadní věci: zda si trvale ponechat přirozený standardní čas, nebo naopak celoroční letní čas. Aby se předešlo vzniku komplikovaného časového pásmového paskvilu napříč hranicemi, jednání zamrzla.
V České republice je proto budoucnost střídání hodin pro nejbližší období jasně daná. Vláda v září schválila harmonogram, který stanovuje pravidla pro přechody na dalších pět let, tedy až do roku 2031. Letní čas bude i nadále startovat poslední březnovou neděli a uzavírat se poslední nedělí v říjnu. Proti tomuto nařízení jako jediný aktivně vystoupil tehdejší ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který požadoval trvalé zavedení standardního času.
Stabilní právní rámec dává jistotu energetikům, železničním dopravcům i logistickým firmám, které potřebují jízdní řády plánovat s velkým předstihem. Zatímco úřady preferují harmonizovaný stav, z řad lékařů a vědců zní dlouhodobá kritika.
Co říkají lékaři: Jedna hodina dokáže víc, než si myslíte
Odborníci upozorňují, že i zdánlivě banální jednohodinový posun představuje pro lidský organismus zbytečný stres. Naše tělo funguje podle přirozených vnitřních cirkadiánních hodin, které jsou synchronizovány se světlem. Jakmile do tohoto systému zasáhneme, objevují se u mnoha lidí potíže se spánkovým režimem, nadměrná únava nebo pocity fyzické nevolnosti.
Dlouhodobě na tyto dopady poukazuje například uznávaná vědkyně a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová. Podle jejích závěrů vede násilná úprava rytmu k poklesu fyzické i psychické výkonnosti. Nejde přitom jen o subjektivní nepohodlí jednotlivců.
Závažnost situace podtrhují také policejní a pojišťovací statistiky, které opakovaně potvrzují, že ve dnech bezprostředně následujících po změně času dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Nevyspalost, zpomalené reakce a narušená koncentrace řidičů si tak vybírají reálnou daň.
Letošní říjnový posun nás sice potěší hodinou spánku navíc a přichází v nejčasnějším možném kalendářním termínu, systémová debata o jeho smysluplnosti však zůstává otevřená. Do doby, než evropské státy najdou společnou shodu, se však musíme smířit s tím, že si své hodinky budeme na jaře a na podzim seřizovat i nadále.
Zdroje článku: cnn.iprima.cz, idnes.cz, denik.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková