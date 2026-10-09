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Posun hodin bude letos jiný než obvykle: Toto se nestalo už 11 let

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Podzimní změna času letos dorazí v nejčasnějším možném termínu. Takto brzy se to naposledy stalo v roce 2015 a přináší to zajímavé důsledky pro náš denní režim.
Posun hodin bude letos jiný než obvykle: Toto se nestalo už 11 let

Posun hodin bude letos jiný než obvykle: Toto se nestalo už 11 let

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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