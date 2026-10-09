Nemáte v garáži starou pumpičku z ČSSR? Za 1 typ dnes sběratelé platí tisíce

Leží někde v koutě garáže, zaprášená, s oprýskaným lakem a ztvrdlým těsněním na ventilek. Malá kovová pumpička, kterou jste posledních třicet let míjeli pohledem a nejspíš ji považovali za nepotřebné harampádí. Jenže pokud vám doma zůstal jeden konkrétní typ, máte v ruce věc, po které čeští i zahraniční sběratelé pátrají na aukcích. A jsou ochotní za ni sáhnout hluboko do peněženky.
Hledá se pumpička od legendárního Favoritu
Tím typem je originální hustilka od kola Favorit, nejčastěji z řady Favorit Special. Rokycanská značka odstartovala výrobu v roce 1951 a postupně se z ní stala domácí legenda, po které toužila celá generace kluků. Vlastní Favorit býval malým vítězstvím, protože poptávka dlouho převyšovala to, co se dalo reálně koupit. Výroba přitom nebyla malá. Do osmatřiceti zemí putovaly Favority z linek, které ročně zvládly kolem dvou set tisíc kol, miliontý kus opustil továrnu koncem sedmdesátých let a dohromady se jich vyrobilo přes dva miliony.
Pumpička patřila k výbavě a svým úchytem se cvakala přímo na rám mezi trubky. Tělo má hliníkové, s plastovými koncovkami, a právě proto ji dnes nestačí jen najít, musí být i ve slušném stavu. Sběratelé po ní jdou, protože bez ní není žádná renovace Favoritu úplná.
Přečtěte si také: Ani Savo, ani ocet. Dejte do pračky tuhle 1 věc z kuchyně a zápach z prádla zmizí po 1 praní Samotná pumpička stojí spíš stovky
Tady je potřeba zůstat u pravdy. Když prodáváte jen holou pumpičku, pohybujete se obvykle v řádu stokorun. Na Aukru se zachovalé kusy Favorit Special i s původním držákem draží kolem osmi set korun, běžné nabídky startují někde mezi 500 a 800 korunami. Samotný originální držák pumpičky vyjde zhruba na sto třicet korun a dobová chromovaná hustilka Velamos se prodává kolem čtyř set.
Hranici tisíce korun ale některé kousky překračují. Celohliníková pumpička pro špičkový model F1 se v inzerátech objevuje za 1 500 korun. Platí jednoduchá úměra, čím zachovalejší, kompletnější a blíž k nepoužitému stavu, tím víc jste schopní za ni dostat.
Ceny jednotlivých dílů shrnuje následující tabulka:
Díl Orientační cena Pumpička Favorit Special s původním držákem (Aukro) kolem 800 Kč, běžné nabídky 500 až 800 Kč Samotný originální držák pumpičky zhruba 130 Kč Dobová chromovaná hustilka Velamos kolem 400 Kč Celohliníková pumpička pro špičkový model F1 1 500 Kč Pravá hodnota se počítá v tisících Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tenhle hrnec po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 40 000 Kč
Skutečnou váhu malé pumpičky poznáte teprve ve chvíli, kdy ji přiřadíte ke kolu, kam patří. Zachovalé a původní Favority dnes mění majitele v řádu tisíců až nižších desítek tisíc korun a u ceněných závodních speciálů z řad F1 a F1SS se cena v uzavřených aukcích vyšplhá klidně přes dvacet tisíc. Úplně výjimečné kusy v muzejním stavu a s doloženou závodní minulostí přesahují i osmdesát tisíc korun.
A tady vstupuje do hry ta nenápadná pumpička. Sběratel, který skládá původní stroj dohromady, potřebuje přesně tu správnou dobovou hustilku se správným držákem. Chybějící nebo nepůvodní kousek dokáže hodnotu jinak perfektního kola srazit. Malý díl za pár stokorun tak rozhoduje o kole, které má cenu nového karbonu.
Sběratelé skládají původní Favority kus po kuse a i jeden chybějící dobový díl dokáže srazit hodnotu jinak perfektního kola. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podle čeho poznáte cenný kus
Rozhoduje původnost a kompletnost. Nejvíc platí pumpička, která:
Přečtěte si také: V 70. letech se v Československu prodával za 3 400 Kčs. Dnes za něj sběratelé zaplatí klidně 50 000 Kč nemá promáčkliny ani praskliny, má původní povrch bez přelakování, má stále originální držák.
Bonusem navíc je zachovalé těsnění a úplně nejlépe nerozbalený obal, protože nepoužité dobové kusy jsou vzácnost.
Naopak hodnotu srazí modernizace a improvizované náhrady. Když někdo starou hustilku přestříkal nebo k ní dodělal díly z jiné značky, pro sběratele ztrácí kouzlo. Přesto nic nevyhazujte. I oprýskaná a netěsnící pumpička má kupce, protože poslouží jako zdroj náhradních dílů při renovaci.
Kde takovou pumpičku prodat
Prodej nejsnáz zvládnete přes sběratelské bazary a aukce. Zájem o retro komponenty je největší na Aukru a Bazoši, specializované díly ale hledají nadšenci i v bazaru cyklistického webu MTBIKER. Pohybují se tam lidé, kteří renovují stará kola a přesně vědí, co shánějí. Pomůže poctivý popis stavu a hlavně fotky z více úhlů, na kterých je vidět povrch, případné odřeniny i to, že jde o originál.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Ani Savo, ani ocet. Dejte do pračky tuhle 1 věc z kuchyně a zápach z prádla zmizí po 1 praní.
Přečtěte si také: Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku
Než tedy příště začnete v garáži uklízet, prohlédněte si každou starou pumpičku pořádně. Možná držíte v ruce poslední chybějící dílek něčí sbírky.
Zdroje: https://sport.bazos.cz/inzeraty/favorit-pumpicka/, https://aukro.cz/stara-pumpicka-hustilka-kolo-favorit-special-origo-drzak-pekna-6985979248, https://www.tiscali.cz/slavne-modely-f12-pro-duklu-staveli-rucne-na-miru-vzacna-kola-favorit-maji-dnes-hodnotu-pres-osmdesat-tisic-679654, https://cs.wikipedia.org/wiki/Favorit_(firma), https://www.mtbiker.cz/clanky/123933/ceskoslovenska-legenda-jmenem-favorit.html