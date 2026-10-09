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Čtyři pachatelé přepadli cizince na Přerovsku. Kriminálka žádá o pomoc

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Dennívýzva
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Kriminalisté vyšetřují zvlášť závažný zločin loupeže, ke které došlo na konci září poblíž obce Boškov nedaleko Potštátu. Čtyři neznámí pachatelé měli u silnice násilně obrat muže vietnamské národnosti o 40 tisíc korun. Policie žádá případné svědky o pomoc s objasněním případu.
Čtyři pachatelé přepadli cizince na Přerovsku. Kriminálka žádá o pomoc

Čtyři pachatelé přepadli cizince na Přerovsku. Kriminálka žádá o pomoc

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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